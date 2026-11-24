Mario López y Jacqueline Bracamonte, presentadores de la edición 75 del Miss Universo. ( CAPTURA TELEVISIVA )

La gran gala de la 75.ª edición de Miss Universo acaba de empezar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se ha diseñado el escenario de una megaproducción para rendir tributo a la isla anfitriona y conmemorar el aniversario de diamante del certamen de belleza más esperado del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img20261124210416953mfnrhdr-85440d0e.jpg Las 116 candidatas unidas en el escenario. (CAPTURA TELEVISIVA)

En la parte inaugural ha resaltado una fusión entre la identidad caribeña y la vanguardia tecnológica. El montaje del escenario incluye pantallas LED, estructuras móviles de gran formato y proyecciones con gráficas en 3D que transformarán la atmósfera visual del recinto en cuestión de segundos.

Música, cultura y calidez ante una audiencia global, conformaron la escena en que recibió a las 116 candidatas, quienes tras haber tenido su primer acercamiento con el público en la competencia preliminar del pasado domingo, regresan al escenario.

Juntas llevarán a cabo una coreografía antes de que el jurado dé a conocer el esperado corte del Top 30.

La transmisión en República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/img20261124211940422mfnrhdr-1e11794f.jpg Melissa Núñez, representante de República Dominicana. (CAPTURA TELEVISIVA)

Para el público dominicano que quiera unirse a apreciar el desempeño de su representante, Melissa Núñez, la transmisión oficial estará disponible en dos opciones principales:

Televisión local: A través de Color Visión (Canal 9).

Televisión por cable y streaming: Por medio de Telemundo.