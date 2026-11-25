Inés Páez, Chef Tita, durante la cena en honor a las hermanas Mirabal. ( SUMINISTRADA )

Hay historias que merecen ser contadas desde todas las expresiones del arte.

Inspirada en el legado de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, Inés Páez (Chef Tita) reunió a ocho destacadas exponentes de la cocina latinoamericana en Aguají para rendir un emotivo homenaje a las tres heroínas dominicanas cuya valentía trascendió fronteras y marcó la historia de la lucha por los derechos de las mujeres.

Bajo el nombre "En el tiempo de las Mariposas", la iniciativa, concebida por la embajadora de la cocina dominicana, tuvo lugar en su restaurante Aguají, ubicado en The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, en Sosúa, Puerto Plata, convirtiendo la gastronomía en un lenguaje de memoria, admiración y reconocimiento a la mujer.

El encuentro se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas cada 25 de noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-20952-pm1-d0bc4c95.jpeg Patria González, la Chef Tita y Milka Guzmán Mirabal. (SUMINISTRADA)

La velada adquirió un significado aún más especial con la presencia de Milka Jacqueline Guzmán Mirabal, única hija de María Teresa Mirabal y del ingeniero Leandro Guzmán, y de Patria González, nieta de Patria Mirabal, quienes recibieron un reconocimiento en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Su presencia simbolizó la continuidad de un legado de valentía, dignidad y lucha por la libertad que permanece vivo de generación en generación.

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Ocho mujeres, ocho tiempos y un mismo propósito

La Chef Tita estuvo acompañada por las destacadas chefs Erika Costi, Aurora Despradel, Dayanny Delacruz, Martha Peche, Patricia Clavijo, Rosa Mejía y Lorena Reyes Lama, quienes unieron sus talentos, sensibilidades y visiones culinarias para dar vida a una experiencia de ocho tiempos inspirada en los sabores, las raíces y las tradiciones de la República Dominicana.

El menú inició con un tiradito de guatapaná o carite curado, seguido de un tartar de camarón y tayota, langosta del Atlántico y ravioles de auyama con hongos.

Tita presentó su "Pastel de raíces dominicanas", una creación elaborada con yuca, auyama, guáyiga, salsa de coco y bija, camarón de Sánchez y cangrejo, reivindicando la riqueza de los ingredientes locales.

La experiencia continuó con una carrillera acompañada de demi-glace de guayaba asada y uva de playa, para culminar con dos propuestas dulces: "Oda al coco" y "Maíz de fiesta".

Cada creación reflejó la identidad del territorio dominicano desde la mirada particular de sus protagonistas, en una muestra de lo que las mujeres son capaces de construir cuando comparten sus talentos, conocimientos y experiencias.

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Las mariposas también volaron a través del arte

La artista plástica Fernanda Cabrera se sumó a esta iniciativa con una obra pictórica especialmente inspirada en Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

La pintura, el diseño del menú y las distintas creaciones culinarias dialogaron entre sí para recrear una atmósfera en la que las Mariposas estuvieron presentes en cada detalle de la noche.

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