Kate Middleton y el príncipe William en una foto de archivo. ( AFP )

Dos hombres fueron imputados y quedaron en prisión preventiva este miércoles tras un robo cometido el lunes en una de las residencias de los príncipes William y Kate, en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra.

Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, fueron detenidos el lunes en el lugar de los hechos, dentro de la finca real de Sandringham, y posteriormente quedaron bajo custodia policial.

Ambos están acusados de haber entrado en una estancia privada de la mansión de Anmer Hall, utilizada como vestidor, tras trepar por una tubería de desagüe.

Según los elementos presentados durante una audiencia, este miércoles en el tribunal de Norwich, capital administrativa del condado de Norfolk, los dos hombres intentaron escapar con seis pares de gemelos de camisa, uno de los cuales pertenece al príncipe Eduardo, hermano menor del rey Carlos III, además de un reloj de mesa.

Mirgen Doku y Arilen Ndoci, ambos de nacionalidad albanesa, permanecieron detenidos tras comparecer ante la justicia y deberán presentarse nuevamente el próximo lunes ante el mismo tribunal.

La policía de Norfolk había formulado previamente, este miércoles, cargos contra ambos por "allanamiento de morada con intención de robo" e "intrusión en un recinto protegido".

Los dos hombres fueron arrestados "en la propia finca" por agentes que habían recibido el lunes por la noche un aviso sobre una "actividad sospechosa" en Anmer Hall, una mansión de 10 dormitorios, situada en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey Carlos III.

Anmer Hall, una mansión de estilo georgiano, fue un regalo de la reina Isabel II a William y Kate con motivo de la boda de la pareja en 2011.

Allanamiento

Cuando se produjo el allanamiento de Anmer Hall, los príncipes y sus tres hijos estaban en Forest Lodge, su residencia habitual en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

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