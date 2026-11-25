Magali Febles y Melissa Núñez en una imagen de archivo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La clasificación de Melissa Núñez como primera finalista de Miss Universo 2026 sigue generando reacciones.

Esta vez fue Magali Febles, directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, quien dedicó un mensaje a la modelo a través de su cuenta de Instagram, en el que expresó su orgullo por el resultado y recordó el proceso de preparación que compartieron.

"¡Felicidades, mi reina! Anoche, hiciste temblar a 12 millones de personas en RD y miles de millones en el mundo", escribió Febles, al recordar la emoción que sintió cuando el nombre de República Dominicana fue anunciado entre las finalistas del certamen, celebrado el pasado martes en Puerto Rico.

La directora también habló sobre su trabajo como entrenadora de Núñez y las exigencias que marcaron su preparación.

"Como tu directora y entrenadora, me tocó corregirte, pedirte que lo intentaras una vez más cada día y, llegado el momento, quedarme a un lado y verte brillar por ti misma en el escenario con las herramientas que ya tenías", expresó.

En su mensaje, Febles destacó la educación, elegancia y empatía de la representante dominicana. También destacó que durante la competencia hablara sobre la importancia de estos valores y la animó a seguir utilizando su voz para defender aquello en lo que cree.

"Con el mundo pendiente de tus palabras, hablaste de algo que llevas en el corazón. Esa voz es tuya, Melissa, y espero que la sigas usando. Sobre todo la de Cristo amado", agregó.

Febles consideró que el resultado de Núñez también abre nuevas oportunidades para su carrera, especialmente en el mundo de la publicidad, el mercadeo y las marcas.

Un llamado a las autoridades

La directora aprovechó la publicación para pedir a los políticos dominicanos que presten mayor atención a las representantes del país en los concursos de belleza y respalden su participación, al igual que ocurre con los atletas.

"Que vean el potencial de la participación de nuestras jóvenes y el beneficio que aporta al país y no tengamos que andar ´miseriando´ para que ellos atiendan y apoyen así como apoyan a los atletas", manifestó.

Asimismo, agradeció a quienes acompañaron a Núñez durante su preparación y anunció que se está organizando un recibimiento para celebrar su regreso a República Dominicana.

"Hoy celebro contigo ese lugar de first runner-up. Para mí eres una verdadera reina, siempre lo serás", concluyó Febles.

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