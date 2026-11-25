Jennifer Barreto fue coronada en su propia tierra. ( PUBLICADA POR MISS UNIVERSO EN INSTAGRAM )

Puerto Rico se coronó como ganadora de Miss Universo 2026, en una noche histórica para el concurso de belleza, al convertirse en la primera madre en conquistar el título, y además, en su propia tierra.

La representante puertorriqueña, Jennifer Barreto, protagonizó el momento decisivo de la competencia junto a Miss República Dominicana, Melissa Núñez, cuando ambas quedaron tomadas de la mano a la espera del anuncio final. Finalmente, la corona fue para Puerto Rico, mientras que la dominicana alcanzó la posición de primera finalista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/final-miss-universo-2026-captura-de-pantalla-ae37292b.jpeg Las representantes de Puerto Rico, Jennifer Barreto y Melissa Núñez en la final del Miss Universo 2026 en San Juan. (CAPTURA DE PANTALLA)

Barreto, de 27 años, representó a la isla anfitriona y llegó a la competencia con el respaldo del público puertorriqueño. Su triunfo marca un precedente en la historia del concurso, que desde 2023 permite la participación de mujeres casadas y madres

La clasificación final

La selección final quedó de la siguiente manera:

Primera finalista : República Dominicana , Melissa Núñez

: , Segunda finalista: Venezuela, Clara Vegas

Tercera finalista: Filipinas, Bea Millan-Windorski

cuarta finalista Nueva Zelanda, Georgia Waddington

La edición número 75 de Miss Universo se celebró en San Juan, Puerto Rico, con la participación de 116 candidatas., entre las que Melissa Núñez representó un importante resultado en su camino por conseguir la segunda corona universal del país, después del triunfo de Amelia Vega en 2003.

En 2027, el certamen se llevará a cabo en Costa Rica.