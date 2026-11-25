Jennifer Barreto fue coronada en su propia tierra. ( PUBLICADA POR MISS UNIVERSO EN INSTAGRAM )

Puerto Rico se coronó como ganadora de Miss Universo 2026, en una noche histórica para el concurso de belleza, al convertirse en la primera madre en conquistar el título, y además, en su propia tierra.

La representante puertorriqueña, Jennifer Barreto, protagonizó el momento decisivo de la competencia junto a Miss República Dominicana, Melissa Núñez, cuando ambas quedaron tomadas de la mano a la espera del anuncio final. Finalmente, la corona fue para Puerto Rico, mientras que la dominicana alcanzó la posición de primera finalista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/final-miss-universo-2026-captura-de-pantalla-ae37292b.jpeg Las representantes de Puerto Rico, Jennifer Barreto y Melissa Núñez en la final del Miss Universo 2026 en San Juan. (CAPTURA DE PANTALLA)

Barreto, de 27 años, representó a la isla anfitriona y llegó a la competencia con el respaldo del público de la isla. Su triunfo marca un precedente en la historia del concurso, que desde 2023 permite la participación de mujeres casadas y madres.

La última puertorriqueña que conquistó Miss Universo fue Zuleyka Rivera en 2006. Esta es la segunda vez que Puerto Rico gana el certamen en su propio suelo, después de Denise Quiñones en 2001.

La clasificación final

Tras recibir una flor blanca de un grupo de niñas ataviadas con una banda con los nombres de los distintos países y desfilar por el Coliseo, el jurado anunció a las cinco finalistas.

La selección final quedó de la siguiente manera:

Primera finalista : República Dominicana , Melissa Núñez

: , Segunda finalista : Venezuela, Clara Vegas

: Venezuela, Clara Vegas Tercera finalista: Filipinas, Bea Millan-Windorski

cuarta finalista Nueva Zelanda, Georgia Waddington

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/8d92c11f-137b-4e7e-a585-ce2208dc7dfe-e20cd8bd.jpg De izquierda a derecha, Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski; Miss Nueva Zelanda,Georgia Waddington; Miss Venezuela, Clara Vegas; Miss República Dominicana, Melissa Núñez y la ganadora de la corona, la puertorriqueña Jennifer Barreto. (PUBLICADA POR MISS UNIVERSO EN INSTAGRAM)

Las finalistas, quienes se encontraban entre las favoritas según los sondeos, tuvieron que responder preguntas del jurado, entre ellas "¿Qué es lo que el mundo más necesita de sus líderes en este momento?".

La edición número 75 de Miss Universo se celebró en San Juan, Puerto Rico, con la participación de 116 candidatas, entre las que Melissa Núñez representó un importante resultado en su camino por conseguir la segunda corona universal del país, después del triunfo de Amelia Vega en 2003.

En 2027, el certamen se llevará a cabo en Costa Rica.

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Con información de EFE