La destacada participación de Melissa Núñez en Miss Universo 2026 ha recibido el reconocimiento de una de las figuras más emblemáticas de la belleza dominicana: Amelia Vega.

La ex Miss Universo felicitó a la representante del país luego de que conquistara el puesto de primera finalista en el concurso internacional.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Vega compartió una fotografía de Melissa, difundida originalmente por el perfil oficial de Miss Universo, junto a un mensaje de apoyo que no pasó inadvertido.

"Felicidades Melissa, los dominicanos estamos muy orgullosos de ti", escribió la modelo, acompañando sus palabras con emojis de aplausos, la bandera dominicana y una corona.

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El gesto cobra un significado especial al venir de una reina que conoce de primera mano lo que implica representar al país en este escenario. Con su mensaje, Amelia se sumó a las felicitaciones dirigidas a Núñez, quien volvió a colocar a República Dominicana entre las finalistas del concurso.

La felicitación de Vega también pone de relieve el vínculo entre las mujeres que han llevado la banda dominicana en el concurso y el orgullo que despiertan sus logros. Aunque sus experiencias ocurrieron en distintas ediciones, ambas forman parte de una historia que sigue sumando momentos memorables para el país.

Regreso al cuadro de honor

Melissa Núñez Alevante se convirtió en primera finalista de Miss Universo 2026 durante la edición número 75 del certamen, celebrada la noche de este martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La representante puertorriqueña, Jennifer Barreto, obtuvo la corona.

Con este resultado, Núñez alcanzó el título de virreina universal y llevó nuevamente a República Dominicana a los primeros puestos de la competencia, 17 años después de que Ada Aimée de la Cruz lograra esa misma posición en 2009.

Por su parte, Amelia Vega hizo historia en 2003 al convertirse en la primera y, hasta la fecha, única dominicana en ganar Miss Universo. Desde entonces, su triunfo la mantiene como una de las grandes referentes de la belleza nacional en el escenario internacional.