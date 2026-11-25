Fantasía, romance y suspenso están entre los géneros de los libros más vendidos a los dominicanos en 2026. ( CEDIDA POR CUESTA LIBROS )

Cada lector tiene su propia manera de perderse entre las páginas: algunos buscan historias que los transporten a mundos imaginarios; otros prefieren los romances, los misterios o esos libros que dejan una idea dando vueltas en la cabeza.

Esa diversidad se refleja en la selección que Cuesta Libros comparte con motivo del cierre de 2026: los diez libros que más conquistaron al público dominicano durante el año.

El listado reúne diferentes géneros y autores, desde novelas de fantasía y suspenso hasta obras de crecimiento personal, ensayos y literatura infantil. Una selección que, además de ofrecer pistas sobre los gustos de los lectores, puede servir de inspiración para quienes todavía buscan un regalo especial para estas fiestas.

El ranking general está encabezado por:

Alchemised El corazón del rey, tercer libro de la saga Perfume La palabra mágica: una vida escrita El último secreto El método Musa La izquierda vista por sí misma El arte de ser nosotros Donde habitan las sirenas Anatema (El bosque veraz 1) El cerebro lector

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Historias para todos los gustos

Más allá de los primeros puestos, las preferencias también dibujan un panorama interesante cuando se observan las distintas categorías.

En literatura destacan títulos como Cuentos de política criolla, Sobrevivir contra toda esperanza y Comerás flores, mientras que entre las novelas románticas, históricas, de ciencia ficción y suspenso figuran De rodillas, Los tres mundos y Nunca mientas.

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La ficción, especialmente la fantasía, el romance y el suspenso, mantiene un lugar protagónico entre las elecciones del público, con una presencia notable de historias que forman parte de sagas literarias.

Sin embargo, los lectores también reservan espacio para obras que invitan a reflexionar sobre la sociedad, explorar nuevos conocimientos y ampliar la mirada sobre el mundo.

"Hay algo muy valioso en la diversidad de esta selección, porque permite observar los distintos intereses que mueven al lector dominicano. Por un lado, se evidencia una inclinación hacia historias que estimulan la imaginación y permiten explorar otras realidades; por otro, un interés por obras que invitan a comprender mejor su entorno, cuestionar ideas y adquirir nuevos conocimientos", expresó Hans Kuehn, vicepresidente de Cuesta Libros.

El directivo agregó que esta combinación refleja a un lector que encuentra en los libros distintas formas de satisfacer su curiosidad, ampliar su perspectiva y enriquecer su comprensión del mundo.

De los lectores jóvenes a los más pequeños

Las preferencias no se quedan en el público adulto. En el segmento juvenil y joven adulto, títulos como Boulevard: antes de ella, Releasing 10 y Culpa vuestra figuran entre los favoritos del año, mientras que los más pequeños tienen sus propias opciones para descubrir el placer de la lectura.

En literatura infantil sobresalen Diario de Greg 20: Aguafiestas, El nuevo viaje de El Principito y El Principito, propuestas que acercan a los niños a personajes, aventuras y mundos capaces de despertar su imaginación.

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Por su parte, quienes buscan lecturas para aprender, cuestionarse o encontrar nuevas perspectivas pueden acercarse a títulos como Con las riendas tensas, Los muchachos de la democracia, Guía de la ranita para la vida y El arte de gastar dinero, presentes en las categorías de ensayo y crecimiento personal.

Así, el balance literario de 2026 deja ver que no existe una sola manera de disfrutar un libro.

Ya sea a través de una historia que atrapa desde la primera página, una reflexión que invita a mirar la realidad de otra forma o una aventura para compartir en familia, la lectura sigue encontrando su espacio entre los intereses del público dominicano.

Con esta selección, Cuesta Libros invita a descubrir nuevas historias y a convertir los libros en un regalo para estas fiestas. Porque pocas cosas tienen tanto valor como compartir una lectura capaz de entretener, sorprender o dejar algo para recordar.