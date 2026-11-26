Integrantes de la Compañía Dominicana de Artistas con Discapacidad durante la jornada sobre inclusión y accesibilidad organizada por Bellas Artes. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES )

La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) desarrolla acciones para promover la inclusión laboral, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en sus espacios culturales y administrativos.

Las iniciativas fueron abordadas durante un encuentro organizado por la Dirección de Recursos Humanos, en coordinación con el Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo 3 de diciembre.

La directora general de Bellas Artes, Marinela Sallent, destacó que hablar de discapacidad implica reconocer los derechos y las oportunidades de las personas para desarrollar sus capacidades, expresar sus talentos y participar plenamente en la vida cultural.

"Creemos firmemente que el talento no tiene barreras y que la educación artística debe ser una oportunidad para todos", expresó Sallent.

La funcionaria señaló que la institución trabaja para eliminar barreras y garantizar condiciones adecuadas para la participación de las personas con discapacidad, tanto en los espacios de formación y expresión artística como en las áreas administrativas y de atención a la ciudadanía.

De su lado, la directora de Recursos Humanos, Gracita Francisco, resaltó la importancia de promover una cultura organizacional basada en el respeto a las diferencias y la igualdad de oportunidades.

Indicó que la institución, adscrita al Ministerio de Cultura, continuará facilitando oportunidades de empleo para personas con discapacidad y favoreciendo su incorporación a Bellas Artes.

Comité de Inclusión y Accesibilidad

Durante la jornada fue presentado el Comité de Inclusión y Accesibilidad de Bellas Artes, creado mediante la Resolución núm. 01-2026, del 15 de abril de este año, con el propósito de promover y garantizar la accesibilidad en el ámbito laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-30145-pm-8f89b91e.jpeg Marinela Sallent, directora general de Bellas Artes, durante su discurso en la jornada sobre inclusión laboral y accesibilidad. (CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-30147-pm-10f7c255.jpeg Greicy García, del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), durante el taller "Trato digno y terminología correcta", dirigido al personal de Bellas Artes. (CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-30150-pm-55dbb294.jpeg Integrantes de la Compañía Dominicana de Artistas con Discapacidad durante su presentación en la jornada de inclusión y accesibilidad organizada por Bellas Artes. (CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES) ‹ ›

Asimismo, se impartió el taller "Trato digno y terminología correcta", a cargo de Greicy García e Ivelisse Villavicencio, del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), quienes orientaron a los empleados sobre el enfoque de derechos, el uso de un lenguaje respetuoso y la eliminación de barreras.

Presentación artística

El encuentro concluyó con una presentación de la Compañía Dominicana de Artistas con Discapacidad y Teatro Orquestal Dominicano, bajo la dirección del maestro Pablo Clark , la dirección artística de Iván Almánzar y la coordinación general de Conny Méndez .

y Teatro Orquestal Dominicano, la dirección del maestro , la dirección artística de y la coordinación general de . Los bailarines, acompañados por integrantes de la Compañía Nacional de Danza Moderna, interpretaron las piezas "El pintor" y una mezcla musical de bachata.