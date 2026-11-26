La obra está inspirada en las ilustraciones científicas de los naturalistas que recorrieron la isla, Ramírez concibió la falda de la Menina como un gabinete de curiosidades, con medallones que evocan las gavetas de los bargueños del siglo XVII. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La biodiversidad dominicana se convierte en protagonista de una nueva exposición artística en Madrid con "Relicario de Quisqueya", la sexta Menina impulsada por CEPM y Evergo, empresas de InterEnergy Group, en colaboración con la Embajada de la República Dominicana en España.

La pieza, creada por la artista visual dominicana Nathalie Ramírez para Meninas Madrid Gallery 2026, transforma la tradicional figura de la Menina en una representación de la riqueza natural de La Española, a través de especies emblemáticas que forman parte del patrimonio ambiental del país.

Inspiración en lo nuestro

El solenodonte, la cigua palmera, el manatí, el gavilán, la tortuga carey y la jutía son algunos de los animales incluidos en la obra, que también incorpora elementos de la flora nacional, como la rosa de Bayahíbe, las orquídeas endémicas, la ceiba, el guayacán y los manglares.

Inspirada en las ilustraciones científicas de los naturalistas que recorrieron la isla, Ramírez concibió la falda de la Menina como un gabinete de curiosidades, con medallones que evocan las gavetas de los bargueños del siglo XVII.

La propuesta establece un diálogo entre la historia, el arte y la naturaleza, al tiempo que invita a reflexionar sobre la conservación de las especies.

"Quise vestir a la Menina como si fuera un gabinete de curiosidades. Las dibujé pensando en las láminas de los naturalistas que anduvieron La Española anotando todo lo que veían, con esa mezcla de rigor y asombro", explicó la artista.

Ramírez agregó que la obra busca conectar tres momentos históricos: el de Diego Velázquez, el de los cronistas que documentaban el Caribe para España y el presente, en el que la biodiversidad necesita ser observada y protegida.

Una ventana al patrimonio dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-54332-pm-f44d9b04.jpeg Tony Raful, embajador de RD en España, Antonio Azzato, creador de Meninas Madrid Gallery, Carlos Postigo, gerente Senior de Logística y Compras en CEPM. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La participación de CEPM y Evergo en Meninas Madrid Gallery forma parte de una iniciativa cultural que desarrollan desde 2021 junto a la Embajada dominicana en España, con la que han llevado distintas expresiones de la identidad nacional a escenarios internacionales.

En esta sexta edición, la naturaleza ocupa el centro de la propuesta, luego de que las anteriores abordaran los paisajes, monumentos, símbolos culturales, riqueza agrícola y diversidad humana de República Dominicana.

Milagros De Camps, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de InterEnergy Group, destacó que la iniciativa permite mostrar diferentes dimensiones de la riqueza nacional y respaldar el talento artístico dominicano.

Por su parte, el embajador dominicano en España, Tony Raful, señaló que la obra contribuye a fortalecer los vínculos culturales entre ambos países y constituye una oportunidad para proyectar el arte, la historia y la identidad dominicana en uno de los espacios emblemáticos de Madrid.

La artista Nathalie Ramírez es graduada magna cum laude de la Escuela de Diseño Altos de Chavón, donde se especializó en Bellas Artes e Ilustración. Posteriormente obtuvo una beca para estudiar en Parsons School of Design, en Nueva York. Cuenta con 20 años de trayectoria en proyectos editoriales, libros infantiles, murales y storyboards para cine y publicidad, y actualmente es docente en Altos de Chavón.

"Relicario de Quisqueya" permanecerá expuesta hasta el 15 de diciembre de 2026, en la esquina de las calles Serrano y Goya, junto a la Plaza de Colón, en Madrid.