Dany Alcántara, periodista, empresario y presidente del grupo de comunicación ACD Media. ( CEDIDA POR DANY ALCÁNTARA )

El periodista y empresario Dany Alcántara está convencido de que la televisión dominicana tiene futuro, pese a la transformación del mercado publicitario, el crecimiento de las redes sociales y las dificultades económicas que enfrenta la industria. Esa confianza lo llevó a realizar una cuantiosa inversión en el desarrollo simultáneo de dos canales de televisión abierta y digital, Ahora TV (canal 3) y Catorce TV (canal 14), con cobertura nacional.

En una entrevista con Diario Libre, el presidente de ACD Media y uno de los conductores del programa "Hoy Mismo", de Color Visión, abordó los desafíos tecnológicos, regulatorios y financieros de los medios de comunicación, así como la necesidad de fortalecer la industria televisiva mediante una mayor unidad empresarial.

Su apuesta incluye una nueva etapa de programación para Ahora TV y Catorce TV, que a partir del próximo 1 de diciembre incorporarán cuatro producciones de TV Azteca Internacional.

Catorce TV estrenará "Lotería del crimen" y la segunda temporada de "Dra. Lucía: Un don extraordinario", de lunes a viernes, a las 8:00 y 9:00 p. m., respectivamente, y "Desaparecida", los sábados, a las 5:00 p. m. Ahora TV incorporará "Las Bravas", una producción mexicana que combina drama, comedia y deportes, de lunes a viernes, a las 10:00 p. m.

"Nosotros difundimos entre 6 y 7 horas de contenido internacional a través de la afiliación que hemos hecho con TV Azteca", precisó Alcántara.

El empresario destacó la acogida que han tenido las series coreanas y adelantó que negocia con una distribuidora extranjera la adquisición de películas para los próximos seis meses.

La programación internacional complementa la producción nacional. Ahora TV cuenta con 13 emisiones de noticias y entre 12 y 14 horas diarias de información y opinión, mientras Catorce TV dedica mayor espacio al entretenimiento.

"Nosotros tenemos hoy cerca de 60 talentos, hombres y mujeres, gente de experiencia y gente joven que está opinando sobre temas diversos y haciendo un contenido interesante", indicó.

Las operaciones del grupo involucran a más de 200 personas en las áreas técnica, de contenido y programación.

Una inversión en el futuro de la televisión

Con 44 años de trayectoria en la comunicación, Alcántara defiende la capacidad de penetración y la credibilidad de la televisión frente a los cambios en los hábitos de consumo.

"Es la televisión el medio medido científicamente que tiene mayor capacidad para transmitir el mensaje que se procura transmitir. Eso de imagen y sonido, esos elementos son claves, y eso hace la televisión", expresó.

Estima que cerca del 30 % de la población dominicana consume televisión abierta sin estar suscrita a servicios de pago. La expansión de ACD Media comenzó con la adquisición de las frecuencias 32 y 35, que posteriormente fueron identificadas como los canales virtuales 14 y 3, respectivamente.

"Entonces, sostengo que la televisión sigue siendo un medio influyente no solo en nuestro país, sino en el mundo", indicó.

El empresario recordó que opera Catorce TV desde 2017, cuando adquirió la operación comercial de MarkeTV. La instalación simultánea de transmisores en las regiones sur, este, norte y el Gran Santo Domingo permitió extender la cobertura de ambas señales.

"Esos dos medios, el Canal 3 y el Canal 14, se instalaron simultáneamente. Eso es una novedad en la historia de la televisión, y habrá de describirse en algún momento: dos canales que nacieron juntos, que se instalaron a nivel nacional, que es una proeza", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/dany-alcantara-c_15081533_20201030081313.jpg Dany Alcántara es también productor y conductor del programa Proceso. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

"Los que hacemos televisión, tenemos un tema serio con lo que está ocurriendo a nivel del pastel publicitario, porque la reducción ha sido dramática " Dany Alcántara Periodista/empresario “

El retraso del apagón analógico

Alcántara cuestionó los sucesivos aplazamientos de la transición hacia la televisión terrestre digital, proceso para el cual su empresa adquirió directamente equipos con esa tecnología. "Somos los únicos dos canales de la República Dominicana que transmiten 24 horas, 100 % en digital", aseguró.

Explicó que ACD Media ha tenido que distribuir convertidores en distintas localidades con lo que de alguna forma contribuye a la cobertura del programa desarrollado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). También reclamó incentivos fiscales para facilitar la modernización tecnológica de las televisoras, como ha ocurrido en otros países.

Reducción de publicidad

Uno de los temas que más preocupa al empresario es la reducción de los ingresos publicitarios de los medios tradicionales. "Nosotros, los que hacemos televisión, tenemos un tema serio con lo que está ocurriendo a nivel del pastel publicitario, porque la reducción que se ha producido ha sido dramática", advirtió.

Según sus estimaciones, la prensa escrita, la radio y la televisión han pasado de concentrar alrededor del 90 % de la inversión publicitaria a recibir apenas un 20 %, mientras las plataformas digitales absorben la mayor parte de esos recursos.

A la disminución de los ingresos se suman el encarecimiento de la energía eléctrica, los aumentos salariales, la adquisición de contenidos en dólares y la desaparición de incentivos fiscales.

La falta de unidad empresarial

Alcántara considera que la televisión dominicana no ha logrado articular una organización empresarial que represente los intereses de sus operadores, contrario a lo que ha ocurrido con la radiodifusión.

Recordó que, junto a Manuel Corripio, participó en la defensa de los intereses de las televisoras durante las discusiones que dieron origen a la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.

"Una de las quejas nuestras, y sigue siendo la misma hoy, era que no habíamos podido conformar un órgano que pudiera defender la industria de la televisión", explicó.

La concentración de los medios y la democracia

El deterioro de las condiciones económicas de los medios independientes podría tener consecuencias para la pluralidad informativa, según el empresario.

"Y te voy a decir algo, esto sí es delicado para la democracia: en la medida en que a estos medios se les dificulte operar y se les vaya cerrando la brecha, solo pudieran tener medios grupos económicos que los van a utilizar, en primer orden, para defender sus propios intereses", afirmó.

Alcántara defendió la independencia de su proyecto empresarial.

"Yo no tengo ningún banco detrás, yo no tengo un partido político detrás. Hemos desarrollado estos negocios por una iniciativa privada, en base al apoyo que hemos recibido de gente que cree en los medios nuestros y se quiere anunciar en ellos porque tienen penetración".

El crecimiento de Super 7

Al referirse a Super 7, emisora de ACD Media, Alcántara aseguró que en cuatro años de operaciones ha alcanzado niveles de audiencia que la empresa había proyectado para un período de cinco o seis años. Destacó que la estación ha logrado extender su cobertura nacional con una programación unificada.

"Me ha impresionado gratamente que lo que nosotros habíamos proyectado para dentro de 5 o 6 años ya lo hemos alcanzado, con niveles de audiencia impresionantes", manifestó.

Las redes sociales y el ejercicio del periodismo

Alcántara no considera que la televisión y las redes sociales sean necesariamente antagónicas. Entiende que las plataformas digitales representan una oportunidad para ampliar la difusión de las producciones televisivas.

"Las redes se nutren en buena medida del contenido que nosotros generamos. Tú ves cómo suben los cortes de los programas en los que participamos, de los programas que producimos nosotros, en la televisión", explicó.

Sin embargo, estableció una diferencia entre la producción profesional y la difusión irresponsable de informaciones. Aseguró que los periodistas responsables apenas divulgan entre el 30 % y el 35 % de las informaciones que reciben, debido a las dificultades para comprobarlas.

"Usted no se puede dar el lujo de dar una información que no ha confirmado. Usted no se puede dar el lujo de incurrir en especulaciones con cosas que ameritan ser precisas al dar la información", advirtió.

Las campañas de descrédito

El periodista también reflexionó sobre las campañas de difamación que afectan a quienes desarrollan una actividad pública. "Todos estamos expuestos a ser difamados, a que sea distorsionada nuestra imagen, nuestra trayectoria, por un ciudadano que, por cualquier razón, por envidia, por paga, decidió hacerte una campaña para afectar tu imagen", expresó.

Alcántara aseguró que prefiere dedicar su tiempo al trabajo y a las metas que se ha trazado como profesional, empresario y ciudadano.

"La verdad finalmente se impone y tú la verás llegar. La suerte te puede acompañar en un momento, pero no siempre. Solo el trabajo constante, Severo, garantiza lo que finalmente vas a terminar siendo".