Soledad Carballo, Eduardo Gautreau, Diana Martínez, Iván Ernesto Gatón, Félix Jiménez,Carolina Mejía, Antonio Marín, Víctor González, Santiago Artuanga, Cristina Grueso de Victoria y Marife Fernández de la Vega. ( SAMIL MATEO )

La figura de Isabel la Católica quedó incorporada al paisaje histórico de Santo Domingo con la develación de un busto en su honor. Justamente en la calle que lleva su nombre, esquina El Conde, en la Ciudad Colonial.

El acto, encabezado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se enmarca con el 522 aniversario del fallecimiento de la reina española, ocurrido el 26 de noviembre de 1504, y formó parte de la agenda del III Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, que se celebra por primera vez en la capital dominicana.

La ceremonia reunió a representantes de instituciones vinculadas a la preservación de la memoria histórica hispánica, entre ellas la Fundación Hispanista Reina Isabel la Católica, el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos (IGEE) y la Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana (FINMIESP).

El busto, una estructura de bronce realizada por el artista español Francisco Javier Galán Domingo, fue develado por Carolina Mejía. Posteriormente, recibió la bendición religiosa y una ofrenda floral acompañada de un toque de trompeta de honor.

La ofrenda estuvo a cargo de representantes de la Asociación de Silleteros de Santa Elena, de Medellín, Colombia, ganadores del 69.º Desfile de Silleteros. La Alcaldía de Medellín respaldó la iniciativa y facilitó los elementos necesarios para el homenaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-60955-pm-b43f9eea.jpeg Así luce la ofrenda floral, que fue colocada al lado del busto. (SAMIL MATEO)

Antonio Marín, Cristina Grueso de Victoria y Marife Fernández de la Vega, representantes del Capítulo de Nobles Caballeros y Damas de Isabel la Católica, explicaron que la organización trabaja en la divulgación de la dimensión histórica, espiritual y cultural de la reina.

Además de su influencia en la formación de la hispanidad, sustentada en la fe, la lengua, la cultura y el mestizaje.

Señalaron que la visita a Santo Domingo tuvo un significado especial, ya que por primera vez realizaron en la ciudad el homenaje con el que cada año conmemoran el aniversario de la muerte de Isabel la Católica, ocurrida el 26 de noviembre de 1504.

La actividad concluyó con una misa en el claustro del Museo de la Catedral, un elogio a la soberana y un concierto sacro a cargo del Coro de la Catedral Primada de América.

Un congreso para reivindicar la historia hispánica

La develación forma parte de las actividades culturales del III Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, que se desarrolla del 25 al 28 de noviembre en Santo Domingo, bajo el lema "¡Donde todo comenzó!".

El encuentro reúne a historiadores, investigadores, escritores y académicos de España e Hispanoamérica para abordar el papel fundacional de Santo Domingo en la historia del continente. La agenda incluye el lanzamiento de una ruta de formación dirigida a quienes deseen especializarse en estudios hispánicos; y conferencias sobre:

H istoria

Patrimonio

Geopolítica

Cultura

Liderazgo hispano

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