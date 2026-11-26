La película rescata la vida y trayectoria artística de Jaime Colson (1901-1975), considerado una de las figuras fundamentales de la pintura dominicana. ( CAPTURA DE IMDB.COM )

El cine dominicano suma un nuevo reconocimiento internacional con el documental Jaime Colson: Renovarse o Morir, que obtuvo el premio a Mejor Largometraje Documental (Best Feature Documentary) en el Croydon International Film Festival 2026, celebrado en Londres.

La película, dirigida por Gina Giudicelli y producida por Larimar Films, rescata la vida y trayectoria artística de Jaime Colson (1901-1975), considerado una de las figuras fundamentales de la pintura dominicana.

El reconocimiento marca un paso importante en el recorrido internacional de la producción, que busca acercar a nuevas audiencias el legado de uno de los artistas más representativos de las artes visuales del país.

Una alianza artística

La producción estuvo encabezada por Elsa Turull de Alma y contó con la colaboración del Museo Bellapart y su presidenta, Maribel Bellapart, en una alianza orientada a preservar y difundir la memoria artística dominicana a través del lenguaje cinematográfico.

El documental también formó parte de Caribbean Horizons, una programación del festival dedicada a presentar historias y voces cinematográficas del Caribe.

Con este galardón, Jaime Colson: Renovarse o Morir proyecta internacionalmente una parte del patrimonio cultural dominicano y destaca el potencial del cine documental como herramienta para recuperar la memoria histórica, preservar el legado de los artistas nacionales y acercar su obra a nuevas generaciones.