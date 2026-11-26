Figura de cera de la fallecida princesa Diana, luciendo el "vestido de la venganza", durante su presentación en el Museo Grévin de París. ( AFP/SÉBASTIEN DUPUY )

Una organización benéfica británica creada en memoria de la princesa Diana anunció este jueves que ha tenido que ponerse en manos de administradores para gestionar su situación financiera, al no poder seguir haciendo frente a sus obligaciones económicas.

El Premio Diana (The Diana Award) se creó en 1999 y, desde entonces, ha sido concedido a decenas de miles de jóvenes de todo el mundo, con el objetivo de mantener vivo el legado de la labor de la princesa en favor de la infancia y la juventud.

"Con gran pesar comunicamos que The Diana Award ha quedado bajo la administración de gestores concursales, después de que un asesoramiento independiente concluyera que ya no podía seguir haciendo frente a sus obligaciones", señaló la organización benéfica en un comunicado publicado en su página web.

"Estamos orgullosos de haber dado visibilidad a una generación de jóvenes", añadió la entidad, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias que motivaron esta decisión.

"Más de 50,000 jóvenes han recibido el prestigioso Premio Diana", indicó la entidad, que añadió que ha trabajado "para potenciar el impacto que estos inspiradores líderes han generado en la vida de quienes les rodean".

En años anteriores, los hijos de la princesa Diana y el ahora rey Carlos III, los príncipes William y Harry, habían asistido a distintas ceremonias de entrega de premios de la fundación.

El hijo mayor de Diana, William, expresó su tristeza y, en un mensaje, agradeció a "todas las personas cuya dedicación y duro trabajo contribuyeron" a alentar a miles de jóvenes "durante tantos años".

Su historia

Diana se casó en 1981 con el entonces príncipe Carlos, pero su turbulento matrimonio duró 15 años, hasta que se divorciaron.

Diana, muy popular en el Reino Unido, murió en París en 1997, a los 36 años de edad, después de que el automóvil en el que viajaba sufriera un accidente cuando el conductor del coche intentaba escapar de los fotógrafos de la prensa del corazón.

En ese momento, Diana viajaba en el auto con su entonces pareja, el egipcio Dodi Al Fayed, y el coche era conducido por Henri Paul, miembro francés de seguridad del hotel Ritz de París.

La muerte de Diana provocó conmoción en el Reino Unido y el entonces primer ministro, el laborista Tony Blair, la bautizó como la "Princesa del pueblo" (People's Princess).