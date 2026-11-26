El desfile central se convirtió en una celebración de la belleza, el glamur y la moda. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar volvió a colocar en alto el nombre de la República Dominicana al protagonizar uno de los momentos de mayor despliegue visual de la gala final de Miss Universo 2026, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico, en el marco del 75.º aniversario del certamen.

El desfile central se convirtió en una celebración de la belleza, el glamur y la moda, con una propuesta de vestuario concebida especialmente para la ocasión, en la que los cristales, los bordados y los detalles artesanales fueron elementos distintivos del sello creativo de Azar.

La propuesta fusionó sofisticación, luminosidad y elegancia, en una puesta en escena que resaltó la belleza y diversidad de las representantes de distintos países, proyectando el talento dominicano a través de una de las plataformas internacionales de mayor exposición mediática.

Diseñadora de famosas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/unnamed-36-bdd3d555.jpg Giannina Azar continúa consolidando su trayectoria internacional y reafirmando su posicionamiento como una de las grandes exponentes de la moda latinoamericana. (CORTESÍA DE LOS INVITADOS)

Con esta participación, Giannina Azar continúa consolidando su trayectoria internacional y reafirmando su posicionamiento como una de las grandes exponentes de la moda latinoamericana, tras haber vestido a reconocidas figuras del entretenimiento mundial como Jennifer López, Beyoncé y Thalía.

Para esta producción, la diseñadora contó con la dirección logística de Miami Talents, así como:

La asistencia de diseño de Yohanna Gursey

La colaboración de Marylin Alonso, de Ausome Foundation

El respaldo de Rosa Fabric y joyas de Gisselle Mancebo y Vizcarra.

La participación de Azar en esta edición histórica representa, además, una importante plataforma de proyección para la industria creativa dominicana, evidenciando la capacidad del talento nacional para formar parte de producciones internacionales de gran envergadura.

En una noche dedicada a celebrar siete décadas y media de historia, la moda dominicana encontró en Giannina Azar una de sus grandes embajadoras ante el mundo.

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