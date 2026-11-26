Manuel Ulises Bonnelly Valverde, fallecido gestor cultural y filántropo dominicano, dedicó gran parte de su vida al trabajo social en favor de la niñez vulnerable y a la preservación de las tradiciones del carnaval. ( CEDIDA POR EL PERIÓDICO EL CARIBE )

Manuel Ulises Bonnelly Valverde, municipalista y reconocido folklorista dominicano, falleció a los 97 años, dejando una trayectoria vinculada al trabajo cultural, social y comunitario.

Nativo de Santiago de los Caballeros, Bonnelly Valverde fue una figura activa en la promoción de las tradiciones populares y el desarrollo de iniciativas en beneficio de la sociedad. Aunque se formó como agrimensor, desde joven se involucró en el ámbito municipal y cultural.

Durante su trayectoria presidió el Comité de Fiestas y Costumbres Tradicionales de Santiago, la Sociedad Ateneo Amantes de la Luz y el Gurabito Country Club. También fue fundador de Acción Callejera, entidad dedicada a trabajar con niños en situación de riesgo en las calles.

Su aporte al folklorismo dominicano fue reconocido por el Ministerio de Cultura, que le otorgó el Premio Nacional de Carnaval por su labor en favor de las manifestaciones culturales del país.

En el ámbito familiar, procreó, junto a Vanessa Vega Acevedo, a Consuelo, Vanessa y Manuel Ulises Bonnelly Vega, actual juez del Tribunal Constitucional.

Honras fúnebres

Los restos de Bonnelly Valverde serán expuestos a partir de las 12:00 del mediodía de este viernes 27 de noviembre en la funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln , en el Distrito Nacional .

de la , en el . La misa de cuerpo presente se celebrará el sábado 29 de noviembre a las 10:00 de la mañana y posteriormente, a las 11:00, se realizará el sepelio en el Cementerio Nacional de la avenida Máximo Gómez.

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