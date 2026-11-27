Los ganadores de ProPiano Hispaniola 2026. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA )

La Fundación Sinfonía abrió la convocatoria de la sexta edición del Premio ProPiano Hispaniola, un concurso dirigido a jóvenes pianistas residentes en República Dominicana. Las aplicaciones serán recibidas hasta el sábado 16 de enero de 2027.

Los participantes que resulten seleccionados serán convocados para participar dentro de su respectiva categoría, desde el miércoles 10 al sábado 13 de febrero de 2027.

ProPiano Hispaniola tiene como objetivo promover el estudio del piano y motivar a pianistas de distintas edades a practicar y desarrollar su potencial musical.

Un jurado de primer nivel

Este año los premios serán otorgados por un jurado presidido por el reconocido pianista y concertista italiano Luigi Carroccia, e integrado por la pianista y directora de orquesta dominicana Laura Pimentel y por Michael Haentjes.

Carroccia ha sido galardonado en importantes concursos de Italia y del extranjero y ha participado en competencias internacionales como la Van Cliburn, la Ferruccio Busoni y la Fryderyk Chopin. Pimentel es doctora en artes musicales, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y catedrática de la Escuela de Música de la UASD.

Tras el concurso, el maestro Carroccia impartirá clases magistrales a un grupo de estudiantes seleccionados por su desempeño durante la competencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/propiano-2-8f0ccd3c.jpg

Cuatro categorías y premios en metálico

Los participantes competirán en cuatro categorías según su edad: Inicial (hasta 9 años), Elemental (hasta 13), Intermedio (hasta 17) y Superior (hasta 22 años).

En las categorías intermedio y superior se incluye una obra libre, la cual puede ser de cualquier género musical (clásico, folklórico, jazz, popular, composición propia, etc.).

En cada una se otorgarán un primer, un segundo y un tercer premio en metálico. La entrega de premios será el domingo 21 de febrero en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Cómo participar

Pueden inscribirse niños, jóvenes y pianistas residentes en el país, sin importar su nacionalidad. Los extranjeros deben tener al menos dos años de residencia en la República Dominicana.

La solicitud es gratuita y se completa en www.propiano.do. Las bases del concurso, con las fechas clave, el repertorio por categoría y más información, están disponibles en el sitio web de ProPiano: www.propiano.do.

Te puede interesar La Fundación Sinfonía busca talento dominicano para el conservatorio internacional OAcademy