Catalina, princesa de Gales (2L) de Reino Unido camina con sus hijos, la princesa Carlota de Gales de Reino Unido, el príncipe Jorge de Gales de Reino Unido y el príncipe Luis de Gales de Reino Unido, para asistir al servicio de maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge, en Windsor, al oeste de Londres, el 5 de abril de 2026. ( AFP )

"Ellos me dieron una razón para salir del hospital", afirma la princesa Catalina, con los ojos empañados en lágrimas, al hablar del papel de sus hijos durante su lucha contra el cáncer, según unos extractos de un documental que se emitirá el domingo.

Cronología del tratamiento

Titulado "Heal" ("Curar"), este filme de 30 minutos será difundido por la BBC y la NBC en Estados Unidos, así como por algunos canales de Canadá y Australia.

La esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono británico, reveló en marzo de 2024 que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia. No especificó qué tipo de tumor tenía, pero en enero de 2025 anunció que estaba en remisión.

Ya se han divulgado varios fragmentos del documental, que despierta un fuerte interés mediático. En ellos, se ve a la princesa de Gales cumpliendo el "Three Peaks Challenge", que consiste en ascender, en 24 horas, a los picos más altos de Inglaterra, el País de Gales y Escocia. Un desafío que superó el pasado junio.

Testimonios familiares

En un extracto publicado este viernes por la noche, aparece con su hermano, James Middleton, en el Scafell Pike de Inglaterra, tras haber coronado el Ben Navis de Escocia. En las imágenes, su hermano le hace escuchar los mensajes de sus tres hijos, que su padre, Guillermo, le ha enviado.

Catalina se enjuga las lágrimas al escuchar las voces de Jorge, Carlota y Luis, de 13, 11 y ocho años respectivamente.

"Hola, mami. Te quiero de verdad y espero que te vaya bien subiendo la montaña", le dice su hijo pequeño, Luis.

"Recuerda que siempre estoy en tu corazón contigo... y recuerda, te quiero de verdad, un montón, y te doy montones y montones de amor. Adiós", agrega.

Más sobrio, el hijo mayor dice que la va siguiendo en la página web Flightradar, que se usa para monitorear aviones. "Pareces verdaderamente muy fuerte. Continúa, estamos todos detrás de ti", le dice Jorge.

Carlota también le da ánimos: "Pensamos todos en ti en este momento y te queremos muchísimo".

"Ellos me dieron una razón para salir del hospital. Me darán una razón para llegar hasta el final de este desafío", reacciona Catalina.

La princesa también comenta su hospitalización, que describe como una "experiencia muy difícil". "Fue una época realmente difícil pero me siento muy agradecida porque, de verdad, me hizo apreciar muchísimo la vida", afirma.

El documental también la muestra durante una reunión de un grupo de apoyo para enfermos y supervivientes de cáncer, en un pub. "La verdad es que yo no he explorado esto fuera de los límites de mi familia. Así que gracias por darme el tiempo de hacerlo y por abrir este espacio para probar esto", señala.

El viernes, Kate se convirtió en madrina de Christie, uno de los principales centros de lucha contra el cáncer de Europa.

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