La periodista y narradora Emilia Pereyra junto a Isabel López durante el encuentro, que giró en torno a su libro "Cuando gemía la patria". ( SUMINISTRADA )

El Club de Lectura Zumzumneando, que promueve la periodista Isabel López, socia fundadora del Grupo Editorial Loro, inició su ciclo con un encuentro presencial junto a la periodista y narradora Emilia Pereyra en torno a su novela histórica Cuando gemía la patria.

La actividad se celebró el miércoles 25 de noviembre en la sala del Teatro Alternativo, en Santo Domingo, con el apoyo del Banco Popular.

Durante la jornada, lectores de distintas edades conversaron con la autora sobre los vínculos entre el periodismo, la investigación documental y la narrativa en el contexto de mediados del siglo XIX dominicano, marcado por las tensiones de la Anexión a España y el germen de la Restauración.

Pereyra (nacida en Azua de Compostela, egresada de Comunicación Social de la UASD, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y Premio Nacional de Periodismo (2019) y Premio Enriquillo de novela histórica (2020)) leyó fragmentos de su obra en voz alta.

En el intercambio abordó el pulso cotidiano bajo la presión política, las divisiones dentro de la intimidad familiar y el protagonismo de la intrahistoria y los personajes anónimos.

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El encuentro incluyó dinámicas de lectoescritura por edades, con ejercicios creativos y de iniciación a la crónica para niños y adolescentes de siete a trece años, y debates sobre paralelos históricos, posturas de 1861 y propuestas transmedia para jóvenes y adultos de catorce a veinticinco años.

El cierre dio paso a una reflexión colectiva sobre el lugar de las mujeres en los conflictos políticos del siglo XIX, la vigencia de los conceptos de soberanía y ciudadanía, y las rutas de consulta en repositorios como el Archivo General de la Nación para seguir explorando esta etapa de la memoria dominicana.

Más sesiones

El ciclo del club continuará en los próximos meses hasta junio con nuevas sesiones dedicadas a autores como Maritza Florentino, Arlette Pichardo, Domingo Abreu Collado, Lorena Oliva, María José Rincón y Avelino Stanley.

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