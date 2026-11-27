El Bocao Food Fest regresa a la Plaza de la Cultura con una propuesta que combina gastronomía, música y actividades inspiradas en los barrios tradicionales de Santo Domingo. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Este año, el Bocao Food Fest invita a dejarse llevar por las calles de un barrio muy especial: el Ensanche Bocao.

Una propuesta creativa que toma como inspiración esos viejos vecindarios de Santo Domingo donde todos se conocían, se saludaban y se encontraban en el colmadito de la esquina.

La Plaza de la Cultura será el escenario de esta edición, que conserva la esencia del festival -descubrir restaurantes, probar nuevas propuestas, compartir en familia y disfrutar de buena música-, pero cambia la manera de recorrerlo. La idea es convertir cada rincón en una experiencia diferente.

Sabor a barrio

El Ensanche tendrá sus propias zonas: El Colmadito, Parquecito / La Fuente, Avenida Bocao y Paseo Cultural.

A lo largo de este recorrido encontrarás restaurantes, bares, kioscos, áreas sociales, espacios de picnic, talleres, museos y experiencias de marca.

También habrá propuestas gastronómicas que se estrenarán oficialmente durante el festival, establecimientos conocidos que regresan con novedades y otros que participan por primera vez.

La intención es que el recorrido no se limite a la oferta gastronómica, sino que invite a detenerse, explorar y disfrutar de cada rincón del Ensanche a otro ritmo.

Uno de los atractivos será el jardín interior, que aprovechará las esculturas y la vegetación tropical para crear un ambiente especial, con un DJ booth que promete cobrar vida al caer la noche. Además, el Museo de Arte Moderno estará abierto durante los tres días del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/08/la-historia-detras-del-cantante-tipico-el-blachy_1.jpg El Blachy forma parte de la programación artística del Bocao Food Fest, que se celebrará este fin de semana en la Plaza de la Cultura (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La banda sonora

La música tampoco faltará. El cartel incluye a Maché Maché, DJ Carlos Rodríguez, Riccie Oriach, El Blachy y Martox, entre otros artistas.

Y para llegar sin complicaciones, esta edición contará por primera vez con una estación de metro que permitirá acceder directamente al evento: Casandra Damirón.

¡Nos vemos en el barrio!

Lugar: Plaza de la Cultura. Viernes, de 6:00 pm a 10:00 pm; sábado y domingo, de 12:00 pm a 10:00 pm. Boletas en bocaofoodfest.com