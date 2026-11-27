Jochy Santos junto a la estrella develada en su honor en el Bulevar de las Estrellas, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Cinco décadas de trayectoria en los medios de comunicación le merecieron al comunicador y productor Jochy Santos la develación de una estrella de bronce en el Bulevar de las Estrellas, en reconocimiento a sus aportes al entretenimiento dominicano.

La ceremonia, celebrada este viernes en el paseo central de la avenida Winston Churchill, casi esquina Víctor Garrido Puello, reunió a familiares, amigos, figuras del espectáculo, ejecutivos de medios de comunicación e integrantes de los elencos de sus programas "Divertido con Jochy", "Es temprano todavía" y "El mismo golpe con Jochy".

Homenaje a Jochy Santos

El acto estuvo encabezado por Belkis Batista, presidenta de la Fundación Bulevar de las Estrellas e hija del fallecido periodista Carlos Batista Matos, fundador de la entidad, y de la merenguera Belkis Concepción, quien también asistió a la ceremonia.

Batista destacó el talento, la constancia y la dedicación del comunicador, así como su contribución al desarrollo de nuevas generaciones de profesionales de la radio y la televisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/jochy-y-belkis-026966c9.jpeg Jochy Santos recibe de manos de Belkis Batista, presidenta de la Fundación Bulevar de las Estrellas, la placa conmemorativa de la estrella develada en su honor. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar la labor iniciada por su padre, orientada a reconocer a las personalidades que han dejado una huella significativa en la sociedad dominicana.

"¿Y qué mejor manera de comenzar este camino que con una figura como Jochy Santos, una persona a quien yo tengo toda la vida viendo en los medios y cuya trayectoria ha marcado la historia del entretenimiento en nuestro país?", expresó.

La presidenta de la fundación ponderó las cinco décadas de una carrera marcada por el talento, la constancia y la dedicación a ofrecer un entretenimiento sano, divertido y de calidad.

Un reconocimiento especial

Al agradecer la distinción, Jochy Santos evocó la amistad que cultivó con Carlos Batista Matos, con quien coincidía frecuentemente en los estudios de Color Visión durante las jornadas de grabación de sus respectivos programas.

El comunicador manifestó que, aunque ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, la estrella tiene una connotación especial por tratarse de una distinción que permanecerá en un espacio público.

"Todo el que haga un paseo por aquí, por este bulevar, va a ver nuestro nombre", expresó Santos.

El productor recordó con afecto los encuentros y las bromas que compartía con Batista Matos, especialmente los viernes, cuando ambos coincidían en la televisora.

Además de la estrella de bronce, la fundación le entregó una placa conmemorativa por sus aportes a la comunicación dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/angel-laureano-1-dcfb13c3.jpg Ángel Laureano, director de Color Visión, muestra la placa que será colocada hoy en el estudio C de la televisora, que llevará el nombre de Carlos Batista Matos. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Color Visión honrará la memoria de Carlos Batista Matos

Durante la ceremonia, conducida por la comunicadora Brenda Sánchez, Ángel Laureano, director de Color Visión, anunció que, por decisión del CEO de la televisora, Domingo Bermúdez, el estudio C llevará el nombre de Carlos Batista Matos, en reconocimiento a su trayectoria y sus aportes a la televisión dominicana.

En esa planta televisora, Batista Matos produjo durante años su programa "Con los famosos".

Laureano elogió la trayectoria profesional y la calidad humana del fundador del Bulevar de las Estrellas, al tiempo que destacó su capacidad para llevar alegría y entretenimiento a los hogares dominicanos.

"Con la partida física de Carlos se apagó una parte de la alegría del dominicano", expresó Laureano, quien recordó cómo el público encendía la televisión cada tarde para relajarse, divertirse, informarse y entretenerse con el veterano comunicador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/edinlenia-1-71818899.jpg Edilenia Tactuk durante su intervención en el homenaje a Jochy Santos, cuya trayectoria y generosidad con las nuevas generaciones de talentos destacó. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

El testimonio de Edilenia Tactuk

La productora de televisión Edilenia Tactuk destacó la generosidad de Santos al abrirles las puertas a numerosos talentos que posteriormente desarrollaron sus propias carreras en los medios de comunicación.

Tactuk recordó que hace casi 40 años recibió del comunicador la oportunidad de trabajar en "El show de la noche", experiencia que marcó el inicio de su trayectoria televisiva.

"De tu mano pisé por primera vez un estudio de televisión", recordó la productora.

Ambos consolidaron una relación profesional que tuvo como uno de sus principales puntos de encuentro el programa "Divertido con Jochy", cuya producción estuvo bajo la responsabilidad de Tactuk durante 12 años.

La productora destacó la capacidad de Santos para romper esquemas, asumir riesgos y apostar por la innovación en los medios de comunicación.

"Sus aportes no han sido producto de la suerte, sino del encuentro perfecto entre su creatividad, la oportunidad, su disciplina y su valentía de convertir sus ideas en realidad", afirmó.

Tactuk concluyó su intervención con un agradecimiento al comunicador: "Gracias por construir tu propia historia, sin dejar de ser parte importante de las historias de tantas personas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/jochye-a58ac6b8.jpeg Jochy Santos se seca las lágrimas tras escuchar las emotivas palabras que le dedicó su hijo Eduardo durante la ceremonia. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Reflexiones de Eduardo Santos

Eduardo Santos, hijo del homenajeado, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, dedicando unas palabras a la trayectoria profesional de su padre, pero, sobre todo, a la dimensión humana del hombre que ha compartido su vida con el público dominicano durante cinco décadas.

"Hablar de tu trayectoria es hablar de años de entrega, de creatividad, de disciplina, de momentos inolvidables y de una pasión por el entretenimiento que ha trascendido las pantallas y se ha convertido en parte de la historia de la televisión dominicana", expresó.

Eduardo reconoció la influencia que ha ejercido su padre en los medios de comunicación y en quienes han encontrado en él un referente profesional.

"Para muchos, ha sido un referente, un maestro, una inspiración y una de las figuras más importantes del entretenimiento de nuestro país. Pero hoy, para mí, no es solamente hablar de esa figura, de ese nombre que tantas personas admiran y respetan. Hoy es hablar de mi papá".

En su intervención reflexionó acerca de lo que supone crecer al lado de una personalidad que ha conquistado el afecto de varias generaciones de dominicanos.

"Y quizás esa sea la parte más difícil, porque cuando uno tiene la oportunidad de compartir la vida con alguien a quien el país admira, corre el riesgo de acostumbrarse a su grandeza, de verla como algo cotidiano, de olvidar que detrás de todo ese reconocimiento existe un hombre que ha dedicado su vida a hacer felices a los demás".

Eduardo agradeció las enseñanzas recibidas de su padre y destacó los valores que han sustentado su trayectoria profesional y personal.

"Papá, gracias por enseñarme, incluso sin proponértelo, que el talento es importante, pero que el trabajo, la perseverancia, la pasión y la manera en que uno trata a los demás son los que realmente construyen un legado".

Concluyó sus palabras con una declaración de afecto y admiración hacia su padre.

"Hoy el país celebra tu trayectoria, tu historia y todo lo que has aportado. Yo celebro algo todavía más grande: el privilegio de ser tu hijo".

El acto contó con el auspicio del Banco de Reservas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/eduardo-santos-b4632ecf.jpg Eduardo Santos durante su emotivo discurso en homenaje a su padre, en el que destacó su legado profesional y humano. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Cinco décadas en la comunicación

José Luis de los Santos Marte, conocido popularmente como Jochy Santos, nació en el sector San Juan Bosco de Santo Domingo e inició su trayectoria en la radio en 1975.

En 1987 alcanzó una importante proyección en la televisión junto a José Eduardo Martínez, con quien compartió la conducción de "El show de la noche", una propuesta que combinó la conversación, el humor y las variedades.

En 1996 inició una nueva etapa en la radio con "El golpe", antecedente de "El mismo golpe con Jochy", espacio que contribuyó a renovar el formato del entretenimiento radial mediante la conversación, el humor y la participación del público.

En 1999 nació "Divertido con Jochy", una de las producciones más representativas de su carrera, que reunió durante dos décadas a artistas nacionales e internacionales, entrevistas, humor y segmentos de variedades.

Posteriormente, con "Es temprano todavía", Santos continuó desarrollando su faceta de entrevistador y anfitrión.

En 2025, el Senado de la República reconoció sus 50 años de trayectoria y sus aportes al arte y la cultura nacional. En 2026 recibió el Gran Soberano, máxima distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

El legado de Carlos Batista Matos

La Fundación Bulevar de las Estrellas fue creada por Carlos Batista Matos con el propósito de reconocer los aportes de personalidades del arte, la cultura, la comunicación y el deporte.

El paseo cuenta con alrededor de 50 estrellas, entre ellas las dedicadas a Juan Luis Guerra, Óscar de la Renta, Casandra Damirón, Freddy Beras Goico, Milly Quezada y David Ortiz.

Tras el fallecimiento de su fundador, la institución continúa su labor bajo la presidencia de Belkis Batista, quien con el homenaje a Jochy Santos reafirma su compromiso de dar continuidad al legado de su padre.