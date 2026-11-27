Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el velatorio ni las honras fúnebres de Adam Robert Medrano. ( INSTAGRAM LUIS MEDRANO )

El empresario artístico y gestor cultural Luis Medrano anunció este viernes 27 de noviembre el fallecimiento de su hermano Adam Robert Medrano, quien murió en horas de la mañana a causa de un infarto fulminante, según informó a través de su cuenta de Instagram.

Medrano lamentó la pérdida de su hermano, a quien describió como un hombre alegre, amigable, trabajador y dedicado a su familia.

"Lamento informar que mi hermano Adam Robert Medrano, jovial, amigable, entretenido, muy alegre, un trabajador incansable y con una muy buena familia, acaba de fallecer en la mañana de hoy de un infarto fulminante", escribió.

Mensaje de despedida

En su mensaje de despedida, el empresario artístico recordó el sentido del humor de su hermano y la estrecha relación que mantenían.

de su hermano y la que mantenían. "Querido hermano, te quiero mucho. Descansa en paz . Me quedaré con tu sonrisa y con todos tus chistes, con esas llamadas de tres y cuatro veces en la semana, siempre preocupado por ver cómo yo estaba", expresó.

. Me quedaré con tu sonrisa y con todos tus chistes, con esas de tres y cuatro veces en la semana, siempre preocupado por ver cómo yo estaba", expresó. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el velatorio ni las honras fúnebres de Adam Robert Medrano.