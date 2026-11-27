El empresario artístico Luis Medrano anuncia la muerte de su hermano
El productor de espectáculos compartió en Instagram la triste noticia, destacando su alegría y dedicación familiar
El empresario artístico y gestor cultural Luis Medrano anunció este viernes 27 de noviembre el fallecimiento de su hermano Adam Robert Medrano, quien murió en horas de la mañana a causa de un infarto fulminante, según informó a través de su cuenta de Instagram.
Medrano lamentó la pérdida de su hermano, a quien describió como un hombre alegre, amigable, trabajador y dedicado a su familia.
"Lamento informar que mi hermano Adam Robert Medrano, jovial, amigable, entretenido, muy alegre, un trabajador incansable y con una muy buena familia, acaba de fallecer en la mañana de hoy de un infarto fulminante", escribió.
Mensaje de despedida
- En su mensaje de despedida, el empresario artístico recordó el sentido del humor de su hermano y la estrecha relación que mantenían.
- "Querido hermano, te quiero mucho. Descansa en paz. Me quedaré con tu sonrisa y con todos tus chistes, con esas llamadas de tres y cuatro veces en la semana, siempre preocupado por ver cómo yo estaba", expresó.
- Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el velatorio ni las honras fúnebres de Adam Robert Medrano.