Escena de la obra "Bebé", de Drama Caribe. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El teatro vuelve a encontrarse con el público a través de dos propuestas muy diferentes.

La primera en el Festival Internacional de Teatro Paralelo, que celebra su decimoquinta edición bajo el concepto "Utopía", de la mano de la Fundación Anacaona Teatro, con una programación que busca acercar las artes escénicas a comunidades y espacios de todo el país.

Entre las funciones de este fin de semana figuran "Bebé", de Drama Caribe, en Santiago; "Los tres cerditos y el lobo feroz", a cargo de Emmanuel Carbuccia, y "Herminia", del Teatro UNPHU.

Además, el domingo habrá un encuentro especial de "A diez años de La Tempestad", con un homenaje póstumo al actor Stuart Ortiz.

Comedia y reflexión sobre salud mental

Por otro lado, "Atrapad@ en mi perfil" propone una comedia con un trasfondo que invita a pensar. La obra, escrita y producida por Eudys Cordero , junto a Teatro Efusión , combina improvisación, música y humor dominicano para abrir una conversación sobre autoestima , salud mental y la presión de aparentar.

, junto a , combina improvisación, y humor dominicano para abrir una conversación sobre , y la presión de aparentar. La función tiene también un propósito solidario: apoyar la construcción de una casa de retiro y espiritualidad.

la construcción de una casa de retiro y espiritualidad. Festival de Teatro Paralelo , de viernes a domingo. @AnacaonaTeatroRD.

, de viernes a domingo. @AnacaonaTeatroRD. "Atrapad@ en mi perfil", viernes y sábado. Instituto Cultural Domínico Americano.