La dominicana Melissa Núñez durante la preliminar de Miss Universo 2026. ( INSTAGRAM @MELISSAXNUNEZ )

La Miss República Dominicana Universo, Melissa Núñez, será recibida este domingo 29 de noviembre en Santo Domingo, luego de obtener el título de primera finalista en la edición número 75 de Miss Universo.

La actividad, organizada por la organización Miss RD Universo, con el respaldo del Ministerio de Turismo, está pautada para las 3:00 de la tarde en la Plaza España, en la Ciudad Colonial.

La jornada incluirá presentaciones musicales, sorpresas artísticas y una caravana por el Malecón, como parte del recibimiento a la joven dominicana, quien logró posicionarse entre las finalistas del concurso internacional de belleza.

A través de la convocatoria, los organizadores invitaron al público a sumarse a la celebración y acudir con banderas dominicanas para expresar su apoyo a Núñez.

"Llenemos a Melissa del mismo orgullo que ella nos hizo sentir al representar a nuestra República Dominicana", señala el mensaje de invitación.

El encuentro busca reunir a los dominicanos para celebrar la participación de Núñez en el certamen y darle la bienvenida tras su regreso al país.

Destacada participación

Melissa Núñez hizo historia al convertirse en primera finalista de Miss Universo 2026, celebrado el pasado 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Con este resultado, la dominicana logró que el país volviera a ocupar esa posición en el certamen, algo que no ocurría desde 2009, cuando Ada Aimée de la Cruz también quedó como primera finalista. En esta edición participaron 116 candidatas.

La única dominicana que ha ganado la corona de Miss Universo hasta el momento es Amelia Vega, quien se alzó con el título en 2003.

Te puede interesar Amelia Vega felicita a Melissa Núñez por su participación en Miss Universo 2026