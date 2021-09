$!4 documentales sobre el 11 de septiembre y dónde verlos

Han pasado dos décadas desde que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 y desde aquel entonces se han creado varias producciones cinematográficas tratando distintos aspectos relacionados a este trágico evento. Aquí mencionamos cuatro documentales en los que se muestran detalles y diversos puntos de vista sobre los ataques, además de las plataformas digitales donde se pueden ver.

Turning Point (Netflix)

Esta serie de Netflix está compuesta por cinco partes en las que se relatan los detalles de los ataques terroristas del 11 de septiembre, desde las raíces de Al Qaeda en la década de los 80 hasta la contundente respuesta de Estados Unidos, tanto dentro del país como en el extranjero.

In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11 (HBO Max)

Este documental muestra los eventos del 11 de septiembre a través de los ojos de 8 adolescentes que presenciaron los ataques desde la escuela secundaria Stuyvesant, a unas cuadras del World Trade Center.

9/11: One day in America (Star+)

Esta serie documental de National Geographic consta de seis capítulos y se realizó en colaboración oficial con el Museo y Memorial del 11 de septiembre. Esta producción muestra a los espectadores los desgarradores momentos de la histórica mañana del 11 de septiembre de 2001.

9/11: Phone Calls from People Trapped in the Towers (YouTube)