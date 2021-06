$!6 películas en streaming con mensaje espiritual

Gracias al Día de Corpus Christie para muchas personas los próximos días contarán como un fin de semana largo. Un puente largo que puede servir como un momento de reflexión o para olvidarse del estrés de todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, y ver una buena película usualmente puede ser de gran apoyo en ambos casos. Te proponemos seis películas que están disponibles en los servicios de streaming y que, a pesar de pertenecer a distintos géneros, tienen algo positivo que ofrecer a aquellos que las vean.

Blue miracle (Netflix)

Este filme basado en hechos reales fue dirigido por Julio Quintana y protagonizado por Dennis Quaid, Jimmy Gonzales, Raymond Cruz, Anthony González, Bruce McGill, Fernanda Urrejola, Dana Wheeler-Nicholson y Nathan Arenas. En esta historia vemos cómo un orfanato mexicano está al borde de la quiebra y ahora el cuidador Omar Venegas (Jimmy Gonzales) y un grupo de jóvenes se asocian con Wade (Dennis Quaid), el gruñón capitán de un barco varado. El plan tiene como fin ingresar en el torneo de pesca más grande del mundo y así tener suficiente efectivo para salvar su hogar.

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (Disney +)

Basada en el libro del mismo nombre escrito por C. S. Lewis., esta película fue dirigida por Andrew Adamson y protagonizada por Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Tilda Swinton, James McAvoy y Jim Broadbent. En esta historia vemos cómo los hermanos Pevensie, Peter, Susan, Edmund y Lucy, viajan a través de un armario a la tierra de Narnia y aprenden de su destino para liberar este fantástico mundo con la ayuda de un león místico.

I can only imagine (Netflix)

Esta película cristiana dirigida por los hermanos Jon y Andrew Erwin y protagonizada por J. Michael Finley, Dennis Quaid. Madeline Carroll y Trace Adkins está basada en hechos reales. Aquí se ve qué inspiró a Bart Millard (J. Michael Finley) a componer “I can only imagine” junto al grupo MercyMe. Esta canción se convirtió en el sencillo cristiano más vendido de todos los tiempos.

Last days in the desert (Netflix)

Este drama religioso fue escrito y dirigido por el cineasta colombiano Rodrigo García Barcha y está protagonizada por Ewan McGregor, Tye Sheridan, Ciarán Hinds y Ayelet Zurer. Es una historia creada por el director que transcurre durante los cuarenta días de ayuno y oración de Jesús en el desierto. Al salir del desierto, Jesús (Ewan McGregor) lucha con el Diablo por el destino de una familia en crisis.

Clouds (Disney +)

Dirigido por Justin Baldoni y protagonizado por Fin Argus, Sabrina Carpenter, Madison Iseman, Neve Campbell, este filme es una adaptación de las memorias de Laura Sobiech, publicación titulada “Fly a Little Higher: How God Answered a Mom’s Small Prayer in a Big Way”, y cuenta la historia de su hijo Zach. Aquí Zach Sobiech (Fin Argus) es un joven músico que descubre que su cáncer se ha extendido y le quedan solo unos meses de vida. Con un tiempo limitado, sigue su sueño y hace un álbum, sin saber que pronto será un fenómeno musical viral.

El campamento de mi vida (Netflix)