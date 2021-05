$!7 de los cameos de famosos más impactantes de “Friends”

Durante toda una década los televidentes de todo el mundo disfrutaron de “Friends”, serie basada en las aventuras y experiencias de un grupo de inseparables amigos: Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) y Ross Geller (David Schwimmer). Durante esas diez temporadas los fans del show tuvieron muchas sorpresas agradables gracias a los cameos de celebridades que aparecieron de la nada para complicar de alguna manera las vidas de los protagonistas. En honor a la próxima reunión del elenco vamos a darle un vistazo a 7 de los cameos más impactantes de la serie.

George Clooney y Noah Wyle. ( )

George Clooney

El cameo de George Clooney ocurrió en la primera temporada de la serie, en el episodio “The One With Two Parts: Part 2”. Clooney apareció jnto Noah Wyle y aunque en aquel entonces los dos eran famosos por interpretar los personajes de Ross y Kyle en “ER”, en “Friends” sus personajes se llamaban Mitchell y Rosen, así que no se trataba de un crossover entre las populares series.

Paul Rudd y Lisa Kudrow. ( )

Paul Rudd

Antes de ser conocido por interpretar a Ant-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, Paul Rudd era mejor conocido como el esposo de Phoebe Buffay. A lo largo de varios episodios en las temporadas 9 y 10 del popular show, Rudd interpretó a Mike Hannigan, personaje que se enamora y eventualmente se casa con Phoebe.

Matthew Perry y Julia Roberts. ( )

Julia Roberts

Julia Roberts fue una de las estrellas que también visitó la serie de “Friends” y lo hizo en la segunda temporada en el episodio titulado “The One After the Superbowl: Part 2”. Aquí Robert encarno el papel de Susie Moss, una ex compañera de clases de Chandler Bing que acepta salir con él en una cita, pero no todo es lo que parece.

David Schwimmer y Brad Pitt. ( )

Brad Pitt

Brad Pitt, estrella de cine y ex esposo de Jennifer Aniston, tuvo una participación muy divertida en la serie. El cameo de Pitt ocurrió en la octava temporada en el episodio titulado “The One with the Rumor”. Ahí el actor interpreta a Will Colbert un ex compañero de clases de Ross, Monica y Rachel, a quien odia porque antes se burlaba de él por sus problemas de sobrepeso.

Jennifer Aniston y Bruce Willis. ( )

Bruce Willis

Bruce Willis, mejor conocido por ser una estrella del cine de acción, también ha incursionado en otros géneros, como la comedia. Un ejemplo de esto fue su participación en tres episodios de la sexta temporada de “Friends” para interpretar a Paul Stevens, el padre sobreprotector de Elizabeth, la muy joven novia de Ross.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. ( )

Reese Witherspoon

La actriz Reese Witherspoon también hizo un cameo en la sexta temporada “Friends” para interpretar a Jill Green, la hermana menor de Rachel en el episodio “The One With Rachel’s Sister”. Es aquí que Jill llega a Nueva York para ver a Rachel, pero durante su visita ella y Ross tienen una cita. Jill también apareció en el episodio “The One Where Chandler Can’t Cry”.

Jennifer Aniston y Ralph Lauren. ( )

Ralph Lauren