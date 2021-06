$!7 restaurantes vegetarianos en Santo Domingo que debes probar

The Vita Place

Wholesome

En un ambiente de bistro y toques vanguardistas en su decoración, Saralina Dauhajre, artífice de @wholesomedr , busca ofrecer una vida “wholesome” en este restaurante repleto de platos deliciosos y nutritivos preparados con ingredientes frescos y saludables. Desde opciones plant based a un menú para celíacos, alérgicos a la lactosa o aficionados a la dieta paleo, te será difícil resistirte a este spot gastrosaludable. No dejes de probar su Pesto Caprese Pita Pizza. Ubicación: Calle Polibio Díaz 43-45, Evaristo Morales.

DBL Market

Daniela Bisonó León y Javier Piniella comparten en @dblmarket un espacio fusión de restaurante y mercado, con muchas alternativas saludables que te ayudarán a evitar las tentaciones gastronómicas. Sus productos son libres de gluten, lactosa y azúcar refinada, no contienen huevo y algunos son idóneos para la dieta Keto. DBL Market es el spot perfecto para comer, comprar y compartir de manera orgánica y nutritiva. ¿Nuestra sugerencia? Prueba la Truffle Pasta, penne con salsa de hongos trufados. Ubicación: Agustín Lara, 22, Piantini.

Green Bowl

Esta apuesta del joven emprendedor Carlos A. Liriano Roa surge para concientizar sobre la importancia de ingerir alimentos frescos preparados frente a ti, utilizando ingredientes de calidad producidos a no más de 150 kms. Por eso en @greenbowleatsalad encontrarás combinaciones para que entiendas que comer saludable no es nada aburrido. No puedes dejar de probar sus Bowls de ensaladas, especialmente la Supreme Goat Chicken Salad.

Ubicación: Downtown, Agora Mall, Galería 360 y Sambil.