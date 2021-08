$!A pesar de la pandemia, el Ministerio de Cultura desarrolló intensa agenda

Logros

Sobre el Consejo Nacional de Cultura, se lamentó de que, desde su reinstalación, no se han establecido o diseñado políticas. “A un año de esto ni se habla, no hay planes concretos, hablo de planes de desarrollo nacional desde el sector. Es desde este organismo que puede articularse todo el Estado alrededor de la cultura y su impacto directo en la gente”.

Habla Luis Medrano

Luis Medrano, el destacado empresario artístico, coincidió que Quezada en lo relativo a las limitaciones que ha tenido el Ministerio de Cultura por la pandemia. “En este primer año de gobierno de Luis Abinader, la cultura ha estado de acuerdo a la circunstancia y entiendo que el Estado estaría dispuesto a respaldar, pero el Covid-19 es una enfermedad letal, no es un juego. Y sería una irresponsabilidad el haber estado permitiendo la realización de montones de eventos con el respaldo del propio Estado. Aunque en la ilegalidad hubo un movimiento constante y masivo de eventos a escondidas, teteos de cortinas. Algunos descubiertos y otros no.

La propia desesperación de los actores del entretenimiento los llevó a violar las normas, porque el hambre lleva a los pueblos a buscar cómo vivir. Hay quienes se han adaptado y tomado conciencia y nos hemos salido de las calles.

Muchos artistas han esperado a que pase la tormenta, hoy tenemos una situación que, aunque se han abierto algunos aforos, eso no cubre. Se arriesga la vida para no tener un resultado positivo. El estado ha sido prudente, habrá respaldado una que otras actividades para ser solidario con los artistas, pero está concentrado en planes de salud y programas sociales. Los artistas siguen desesperados, con el agua al cuello. Están viviendo una tormenta que no cede, todo el mundo está pasando una situación difícil, a pesar de que algunos no lo dicen. Hay una lucha por la supervivencia de toda la sociedad, no solo los protagonistas del entretenimiento”.

Luis Medrano exhortó a las alcaldías, así como al sector privado a colaborar con la reactivación de la industria del entretenimiento tan pronto se produzca la reapertura total en el país. “El entretenimiento mueve la vida”, dijo el empresario.