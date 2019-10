“A tiempo de tres”, una apuesta por el ballet clásico dominicano

El espectáculo “A tiempo de tres” llega hoy a la Sala Manuel Rueda con una gala de apertura a beneficio del programa Talentos Jóvenes para la Danza, y se continuará presentando durante los días 25 y 26 de octubre.

La función, realizada por el Patronato Dominicano por la Danza, contará con las propuestas de los siguientes coreógrafos nacionales e internacionales: el español Carlos Pons Guerra, la colombiana-belga Annabelle López-Ochoa, y los dominicanos Carlos Veitía y Stephanie Bauger, quien realizó la coordinación artística de ‘A tiempo de tres’.

‘Together Clinging’, la pieza de Carlos Pons Guerra, se basa en ‘We Two Boys Together Clinging’, uno de los poemas del libro ‘Hojas de Hierba’ de Walt Whitman. Dos bailarines interpretarán su visión acompañados de ‘Dance of the Hours’, del tercer acto de La Gioconda de Amilcare Ponchielli.

‘Memorias de Dorado’, de Annabelle López-Ochoa, se basa en una leyenda de la época de la conquista española en la que se creía que la riqueza de las tierras americanas (especialmente del Virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia) era tan grande que hasta contenía una ciudad de oro. Durante siglos, los españoles se dedicaron a buscar esta ciudad para conquistarla y apoderarse de sus riquezas.

Después de visitar el Museo del Oro de Bogotá, López-Ochoa quedó maravillada y creó esta pieza con compositores reconocidos para representar la riqueza de la leyenda y de la orfebrería precolombina.

Carlos Veitía retomará ‘Danzón’, esta vez con 14 bailarines. “‘Danzón’ es una pieza que monté hace unos años para el Ballet Nacional y que en esta ocasión lo hará este nuevo ensemble de estas tres instituciones. ‘Danzón’ es una composición de Arturo Márquez que representa el baile que los latinoamericanos hemos estado viviendo a través de la lucha -de la búsqueda de nuestra independencia, de nuestra libertad y de nuestra identidad-, esa lucha que ha sido tan difícil, pero que poco a poco se va logrando a partir de la búsqueda de los pueblos.

“Es una danza melancólica, elegante, nostálgica de la belleza y de la estética de otras épocas... pero luego se convierte; debajo tiene un mundo dramático. Empieza elegante y termina siendo una pieza muy fuerte, muy enérgica, muy dramática, como somos los latinoamericanos”.