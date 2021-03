$!“A ver si me acuerdo”, el show de ‘stand up’ de Carlos Sánchez

Muchas cosas han pasado en este año de pandemia que, sin lugar a dudas, sirven de material para sacar carcajadas. ¿Quién no llenó de desinfectante toda la casa? Es por eso que el comediante Carlos Sánchez, considerado el “Rey del Stand up Comedy” promete muchas risas en su nuevo espectáculo streaming titulado: “A ver si me acuerdo”, luego de muchos meses encerrado en su casa debido al COVID-19.

Este stand up comedy viene con anécdotas graciosas sobre el virus, la mascarilla, las escuelas virtuales, las reuniones por Zoom y las cosas más inverosímiles que la gente hizo durante la cuarentena, refiere Sánchez. La cita es en vivo, pero vía streaming, desde El Comedy Club RD mañana 27 de marzo a las 7:00 p.m. a través de www.veoenvivo.com, en una producción de Major Group.

“Le puse ese nombre porque llevo tanto tiempo encerrado que ‘deja a ver si me acuerdo’ de cómo hacer chistes”, indica el humorista. De seguro alguien más se sentirá identificado con su monólogo. Sobre este nuevo trabajo artístico, Carlos Sánchez expresó que los que adquieran sus boletas podrán disfrutar del mismo más allá del 27 de marzo, porque estará disponible en retransmisiones.