$!Academia de Historia elige nuevos miembros de número y correspondientes

En cuanto a Lozano, se trata de un sociólogo y investigador. Realizó estudios de doctorado en el Colegio de México. Entre 1996 y 2004 fue secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y ha sido investigador visitante de la Universidad Johns Hopkins en su centro de graduados en Sociología (Baltimore), de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Sede FLACSO México y del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, entre otras instituciones. Es autor de más de diez libros.

Reyes Sánchez es abogado, escritor e investigador. Ha publicado unas veinte obras, entre ellas “ Siluetas de Recuerdos”, “Semblanza Histórica de la Realidad Centroamericana” y “América Latina en el umbral del nuevo milenio” y “Perspectiva actuales de la República Dominicana”, la cual fue traducida al inglés con el título Latin America on the threshold of the new millennium and present perspectives for the Dominican Republic.

Ha obtenido distinciones internacionales nacionales e internacionales, entre las que se encuentran Mención de Honor del Premio Fray Francisco de Vitoria de Derecho Internacional, San Juan, Puerto Rico, 1986; Premio Seykio a la Cultura, The Soka Gakkai International, Tokyo, Japón, 1987; la Medalla de Visitante Distinguido del World Trade Center of Taipei, Taiwán, República China, 1988; y el halardón Supremo de Plata como Joven Sobresaliente de la República Dominicana, 1996 (Jaycee´s 72).

Espinal es director del Archivo Histórico de Santiago. Es conferencista, investigador y entre las obras que ha publicado se encuentra “Duarte como es”.