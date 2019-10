$!Acroarte celebra espaldarazo judicial y llama a la unidad de sus miembros

Luego de que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia emitiera ayer la sentencia que rechaza la demanda en referimiento presentada por Fausto Polanco para suspender las funciones del Comité Ejecutivo Nacional y dejar a Acroarte en un limbo jurídico, la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) ofreció una rueda de prensa este viernes junto al barra de la defensa que encabeza el doctor Trajano Potentini para ofrecer detalles sobre proceso judicial que arroja un primer fallo a favor de la entidad legitimando a la directiva del gremio, se detalló en un documento enviado a este medio.

“En Acroarte estamos celebrando esta sentencia que, sin dudas, brinda un espaldarazo y total legitimidad a este Comité Ejecutivo Nacional que esta enfocado en trabajar. El fallo del magistrado juez Jorge Reyes Lara es la antesala de lo que seguirá sucediendo con los demás casos que tenemos pendiente en justicia interpuestos por Fausto Polanco”, explicó Potentini, quien encabezó la barra de la defensa de Acroarte junto a los juristas Edward Victoriano y Smerly Rodríguez.

La sentencia emitida dando causa en favor de Acroarte está contenida en el dispositivo No. 504-2019-SORD-1492 sobre el expediente número 504-2019-ECIV-1289 de once páginas; la cual indica, entre otro puntos, que “luego del estudio del legado de las piezas depositadas por las partes, este tribunal ha podido establecer que la parte demandante pretende suspender los efectos de la resolución 05-2019” (que emitió la Junta Electoral declarando ganador a Alexis Beltré de los pasados comicios) “hasta tanto se conozca la demanda principal en nulidad de la misma. Sin embargo, es preciso advertir que lo solicitado por la parte demandante corresponde a las consecuencias jurídicas de la nulidad o no de la Resolución y que, hasta que un tribunal no determine lo contrario, esta surte efecto para la indicada entidad, por lo que este tribunal entiende que ha lugar RECHAZAR la presente demanda en referimiento”.

El presidente de Acroarte, Alexis Beltré, reiteró el llamado a la unidad y a la integración de la membresía a los trabajos para el buen desarrollo de la institución que tiene 35 años de fundada y de cara a los preparativos de Premios Soberano.

El periodista Fausto Polanco, quien perdió en las pasadas elecciones de Acroarte (102 a 101 votos), perseguía que se desconozca la victoria de la plancha amarilla y la legitimidad del Comité Ejecutivo Nacional que preside el periodista Alexis Beltré.

“Hacemos un llamado de atención a Fausto Polanco a que desista de estas acciones temerarias y que no siga el ejemplo que estamos viendo en los momentos actuales en el escenario político nacional, tratando de dividir un gremio que tiene tanto valor en la sociedad ”, enfatizó Potentini.

Además de Beltré conforman el Comité Ejecutivo Nacional los periodistas Gladialisa Pereyra, Wanda Sánchez, José Nova, Julián Sosa, Santiago –Pito-Acevedo, Elvira Lora, Amerfi Cáceres y Ney Zapata.

“Vamos a enfocarnos en los trabajos de Premios Soberano 2020; unamos esfuerzos para que sea una ceremonia digna de recordar como una gran familia. La clase artística, y el pueblo en sentido general, merecen una gala de calidad, como siempre Acroarte junto a la Cervecería Nacional Dominicana (CND) se han empeñado en entregar”, expresó Beltré.