Actor Richard Douglas pide frenar libertinaje en medios de comunicación

Corrupción

Consideró que cuando critica ese comportamiento no se refiere solo a las plataformas digitales, sino que sucede lo mismo en los medios de masivos tradicionales como la radio y la televisión.

“Pienso que se ha corrompido el sistema. La sociedad está corrompida y cuando hablo de corrupción, no es de la corrupción administrativa. Pero también es corrupto el que utiliza un medio de comunicación para decir lo que quiere sin poderlo decir, a la hora que quiera, al momento que no deba. Aquí esa gente no tiene parámetros para eso. Yo lo que estoy es llamando la atención a la sociedad, para que se alerte y pueda detener un poco, no es dirigir los medios, no es controlar los medios, es que podamos regular los medios. En todas partes del mundo hay regulaciones, hay palabras que no se pueden decir, imágenes que no se deben difundir”, señaló.

Recordó que cuando tenía 14 años existían programas como el de Jorge Porcel (para adultos), pero que no se proyectaban durante el día, sino a las 11 de la noche.

En su preocupación está el contenido de la música que se está promoviendo, lo que a su entender es lo más corrompido. “Te voy a poner un ejemplo, mi hija tiene un novio en Estados Unidos y cuando salían ella escuchaba a The Beatles, o U2, agrupaciones íconos, pero de repente él le preguntaba por qué los escuchaba a ellos y no otro tipo de contenido, a lo que ella contestó que creció escuchando ese tipo de música. La educación doméstica es la que rige al individuo, no es la académica. Nosotros tenemos que frenar las canciones con contenido impublicable por el bien de las generaciones. Yo tengo la esperanza de que las autoridades me escuchen, pienso que esta es una era de cambio, de hacer lo bien hecho y claro que el Gobierno tiene que apoyarme, el sector público debe unirse a esta propuesta”, explicó.