$!Actriz argentina de “Patito Feo” denuncia violación por famoso actor hace 9 años

La joven de 24 años que interpretó a Josefina en la serie juvenil argentina “Patito Feo’’, Thelma Fardin, acusó a su excompañero de reparto Juan Darthés de violarla en la última gira de “Patito Feo” en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45.

Esta sería la denuncia más estruendosa en Latinoamérica emitida desde que cobró vida el movimiento #MeToo en Hollywood.

De acuerdo con varios vídeos que colgó en su cuenta de Instagram @soythelmafardin, la actriz, sentada en una habitación con una cámara en frente y entre lagrimas contó lo sucedido, alegando que Darthés se encerró en una habitación de hotel con ella en contra de su voluntad.

Según las palabras de Fardin: “Una noche comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el ‘shorcito’ y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró”, relató la actriz.

Ella concluyó el relato diciendo que alguien tocó la puerta y así pudo salir del cuarto.

El mensaje de Thelma estuvo acompañado del Hashtag “Miracomonosponemos”, haciendo un grito con esta denuncia que fue respaldada con decenas de actrices y actores argentinos repitiendo la frase.