$!Actriz Danna García informa que por fin dio negativo al COVID-19 y regresará con su hijo

La actriz colombiana Danna García anunció que dio negativo a la última prueba del coronavirus tras más de dos meses con el padecimiento y manifestó que por fin podrá reunirse con su hijo Dante, de dos años.

“Gracias. Mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante, por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad”, expresó la actriz de “Pasión de Gavilanes”.

La actriz colombiana residente en México dio la noticia por la preocupación que mantienen los seguidores luego de tres pruebas en las que seguía apareciendo positiva.

“Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones . Todo mi corazón hasta tu esquina”, agregó la intérprete de diversas producciones de Telemundo, quien el 28 de mayo había anunciado que había tenido contacto con su pequeño hijo, luego de más de dos meses separados.

​

“Podremos dormir juntos”, resaltó García al hablar de su hijo pequeño, fruto de su matrimonio con el escritor Iván González, quien estuvo en otra vivienda con el niño mientras la madre se recuperaba.

Días atrás escribió una reflexión en sus redes sociales sobre la experiencia con la pandemia y confesó que está viendo la vida desde otra perspectiva.

“Aprendiendo a mirar la vida desde otra perspectiva: la gratitud. A entender que realmente nada importa si no estás en paz contigo mismo y con Dios. A soltar ‘equipaje’ que no me pertenecía; libre y abrazar lo que realmente vale la pena, en esa conexión tan profunda que llamamos. A despegar los pies de la tierra y muchas otras cosas que Dios sabe quedan en mi corazón y mi cabeza y espero en todos los que vivimos en este tiempo de transformación. Gracias”, #Gracias”.