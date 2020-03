$!Actriz de “La casa de papel” ejerce de enfermera en medio del COVID-19 en Madrid

La actriz Clara Alvarado alcanzó fama internacional al participar en la serie en español más vista de Netflix, “La casa de papel”, donde encarnó a Ariadna, la mujer que encantó a Berlín (Pedro Alonso) en la primera temporada.

Pese a que le han llovido ofertas en su aparición en la serie española, la actriz de 29 años no ha abandonado su otra pasión, la enfermería. Y ante el colapso que vive España por la pandemia del coronavirus ella decidió regresar a los hospitals y ayudar como enfermera.

La actriz española que nació en Navalmoral de la Mata, desde el pasado miércoles cubre un turno de ocho horas en uno de los centros sanitarios que el hospital La Paz tiene a las afueras de Madrid. “Cuando llegué a la capital –explica, compaginé enfermería y arte dramático durante dos años y acabé ambas carreras, lo que pasa es que en la vida he ido eligiendo caminos que me fueron llevando a la interpretación”, expresó Clara Alvarado, según recoge el portal La Voz de Galicia.

Ella narra que tomó conciencia de la magnitud del problema el pasado 13 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. La idea de ayudar llegó después. “Me empezaron a llegar tantas solicitudes... Pero tenía un miedo..., y es que yo no tengo experiencia. Hice mis prácticas, pero nunca he ejercido de enfermera”, reconoce. “Luego pensé que siempre habría alguien detrás que me podría echar una mano”, indicó.

Detalla el medio español que desde el miércoles ha tenido poco descando. “Es entrar y no parar”, dice, debido a la cantidad de casos que ha desbordado los hospitales.

“Están todos los pacientes con positivo, hay tres por habitación... El primer día me dediqué a asistir a otra enfermera desde fuera de la habitación con la medicación o desinfectando. Ahora entré en las estancias con el traje de protección individual para poder administrar medicación, ver cómo están respirando e, incluso, darles de comer”, cuenta.

Admitió que tiene miedo de contagiarse y se mantiene constantemente desinfectándose y contó las dificultades del hospital. “Es que además no tenemos todo el material necesario para sentirnos cubiertos. Yo me siento muy expuesta, es una lotería. Pero por otro lado, pienso que soy una persona joven. También son momentos en los que no hay que pensar tanto en uno mismo, si no, no hubiese tomado esta decisión”, concluyó la actriz y enfermera.

La casa de papel estrena su cuarta temporada este 4 de abril en Netflix en plena cuarentena, lo que de seguro será un toque de queda.