$!Actriz mexicana Nailea Norvind revela es bisexual, al igual que su madre

La famosa actriz noruega de ascendencia mexicana Nailea Norvind, quien se dio a conocer por personajes de villana en diferentes telenovelas, reveló que es bisexual, al igual que su madre, la también actriz noruega radicada en México, Eva Norvind.

En una entrevista a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, habló sobre sus preferencias sexuales.

“Totalmente ad-hoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela... yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar pero mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, confesó Nailea, quien trabajó en la telenovela "Amigos y rivales".

Ella actuó en la película "El Club de los Idealistas", personaje que dio mucho de qué hablar pues desde que estaban filmando y compartió una fotografía junto a Claudia Ramírez dándose un beso.

Ante esto, aseguró: “La parte de la libertad también se lo agrego a los personajes, siento que es importante que no crean que un personaje femenino después de cierta edad no tiene ninguna carga de erotismo y de todo y que ya nada más sirvas como para hacer (a la) mamá, cosas así”.

“Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su... es que ya no quiero decir su ‘hombre’ porque si me ponen a una mujer, con la mujer o sea, el chiste es que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros”, agregó.

Cita la revista Quién que la actriz defendió la fotografía que subió su hija Tessa a su cuenta de Instagram donde aparece dándose un beso con la cantante Marian Ruzzi, imagen que causó controversia.

Este 2021, otros famosos han confesado sus preferencias sexuales.

El más reciente es el actor ecuatoriano Roberto Manrique, popular por sus estelares participaciones en exitosas telenovelas colombianas, quien reveló que es homosexual.

Aunque para la mayoría del público es una noticia nueva, el actor declaró que, en su círculo familiar, de amigos y de trabajo es un tema conocido, pero decidió anunciarlo porque se siente “más feliz”.

En un video de casi 9 minutos, el actor de “Victorinos” dijo que desde hace ocho años tiene una pareja estable.