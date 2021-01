$!Actriz mexicana Paty Navidad apoya asalto al Capitolio

La actriz mexicana Paty Navidad es una ferviente admiradora del presidente Trump y envió un mensaje de apoyo a sus simpatizantes.

“Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Agregó: “Son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos”.

La actriz se defendió de sus detractores ante los insultos y exigió respeto. “Si vienen a mi TL [Timeline] a leerme y les molesta lo que ‘ven’, háganse responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones”, dijo. “Seguiré expresando mis opiniones, si no les gustan lo deberán resolver ustedes, no me interesa agradar a nadie, síganse de paso y respetémonos”.

Informa People en Español que Navidad calificó como un “show global” las imágenes de la violenta irrupción de centenares de simpatizantes de Trump en el Capitolio y se sumó a la desacreditada teoría de que en realidad eran miembros del colectivo izquierdista conocido como Antifa.

La actriz también ha sido fuertemente criticada y blanco de burlas por sus comentarios sobre la pandemia del coronavirus, que ha calificado de un plan del “Nuevo Orden Mundial”.