$!Acuerdo firmado entre el Mescyt y Biblioteca Nacional busca incentivar lectura entre estudiantes

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (Bnphu) firmaron un acuerdo interinstitucional, que entre otras cosas contempla organizar dos concursos anuales para incentivar la lectura y la escritura entre los estudiantes universitarios.

El convenio fue firmado por el doctor Franklin García Fermín, ministro del Mescyt , y el licenciado Rafael Peralta Romero, director de la Bnphu.

García Fermín resaltó que la relevancia de este convenio muestra la importancia que se le reconoce a la lectura para el desarrollo intelectual y profesional de la sociedad dominicana.

Recordó que quienes leen con mayor regularidad adquieren lo que se conoce como “hábito de lectura”, y ello permite adquirir conocimientos e incrementa la capacidad comunicativa. Dijo, además, que la lectura permite desarrollar la empatía y las relaciones interpersonales, enriquece el mundo interior de las personas, amplía el vocabulario, fomenta la escritura y estimula la concentración.

“Los concursos anuales de lectura constituyen una iniciativa de gran importancia para el futuro de la educación y la cultura de la sociedad dominicana del presente y del porvenir”, indicó.

Peralta Romero destacó que este acuerdo surgió por el convencimiento de que promover la lectura es un deber ético para quienes dirigen instituciones como el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Aseguró que resulta muy importante inculcar en los universitarios la idea de lo conveniente que resulta para su formación el hábito de leer.

“Un estudiante que no lee no puede ser buen profesional. Un profesional que no maneja adecuadamente su lengua no sólo es un profesional incompleto, sino una persona incompleta, porque una persona que no domina su lengua no puede desarrollarse perfectamente como persona”.

El convenio explica que uno de los concursos, organizados por la Biblioteca Nacional y el Mescyt, en su primera versión estará dedicado al fenecido historiador y educador Hugo Tolentino Dipp, “para promover el interés por la lectura garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad para el aprendizaje y desarrollo de todos los estudiantes”.

Y que el segundo concurso, llamado “Premio Nacional de Ensayo”, estará dedicado a la educadora y política dominicana Yvelisse Prats Ramírez, quien falleció recientemente, y que busca promover la educación y lectura de los futuros profesionales del país.

Mediante el acuerdo, la Bnphu pone a disposición del Mescyt los planes de estudios elaborados e impartidos por el Departamento de Capacitación Bibliotecológica (Decabi) de la institución, para alcanzar los títulos de Auxiliar de Bibliotecas y Técnico Medio Superior en Bibliotecas.

Además, pone a disposición de la cartera de educación superior la estadística resultante del Segundo Censo Nacional de Bibliotecas Públicas con respecto al nivel de escolaridad del personal que actualmente labora en las Bibliotecas Públicas del país para elaborar planes de capacitación y formación profesional.