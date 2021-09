$!Adamari López revela detalles de su ruptura con Toni Costa

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López reveló nuevos detalles de su separación con el bailarín español Toni Costa luego de 10 años juntos y una hija en común, Alaïa, de seis años.

Dijo que decidió terminar con él porque sucedieron cosas que ella no podía permitir y advierte que el coach de baile sabe lo que pasó.

"Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, aseguró a la revista People en español.

Detalla que hubo situaciones que ocurrieron más de una vez y que ella no estuvo dispuesta a permitir. "Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

Pero al parecer no hay resentimiento entre ambos, ya que la actriz de "Amigas y rivales" dijo antes de participar en el reality show "Así se baila" que su pareja ideal sería Toni Costa, pues aún tiene una conexión con él.

"Esa conexión y ese amor que puede haber entre una persona con la que compartiste tanto tiempo no puede terminar tan fácil... si me toca bailar con Toni pues hubo mucho amor, todavía hay, así que podría bailar muy bien en la pista”, aseguró en el programa de Telemundo.

Se recuerda que ella y Toni se enamoraron en el reality show "Mira quien baila".

En cambio, Toni, en otra entrevista, confesó que extraña el hogar que compartía con López. "La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Extraño el hogar. Hemos puesto mucho por las dos partes en ese hogar y claro que se extraña... Sí quiero regresar. Me encantaría si es lo que tiene el Señor preparado para nosotros volver a unirnos, llevando la relación y el núcleo familiar a otro nivel".

La pareja anunció en mayo su separación luego de 10 años. Aunque ninguno de los famosos ha dicho que ha vuelto o no, lo cierto es que pocos días después se fueron de vacaciones en Capri, Italia, con su pequeña Alaïa, cuya responsabilidad siempre será con ella.

Mientras tanto, López se mantiene mostrando su delgada figura en las redes sociales y en el programa de “Hoy Día”, de Telemundo.