$!Adamary López volverá en enero a Un Nuevo Día de Telemundo

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamary López tuvo un revés de salud que la hizo alejarse del programa matutino Un Nuevo Día del canal hispano Telemundo.

Ahora, en un vídeo compartido por la cuenta de Instagram del programa Un Nuevo Día, López anunció que volverá a la televisión el 7 de enero del 2019.

A los usuarios les sorprendió su delgadez, a juzgar por su figura que ha ido en aumento luego de dar a luz a su hija Alaia.

La protagonista de la telenovela ‘Amigas y Rivales’, y sobreviviente de cáncer de mama ya recuperada de la influenza que le provocó complicaciones respiratorias y estar dos semanas en el hospital, informó que extraña compartir con los televidentes.

La que fuera esposa del músico Luis Fonsi expresó: “Hola, hola. Besitos a todos mis compañeros, los quiero tanto. La espera realmente terminó porque ya tengo fecha para regresar. El 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con la familia de ‘Un Nuevo Día’”, dice emocionada la actriz puertorriqueña de 47 años.

“Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien, y todavía me falta unos días más para estar completamente sana, pero estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con cada uno de ustedes, así que los espero el día 7 de enero con muchísimas sorpresas para todos ustedes, con muchísimo cariño”, continuó la actriz.

“Gracias por sus oraciones, por estar pendiente de mi salud, ya pronto estaré con ustedes. Los quiero mucho, besitos y los veo 7 de enero”, finalizó Adamari López. Un video que pronto recibió cientos de comentarios de parte de los fanáticos de la actriz.

“Dios te bendiga. Ahora a luchar de nuevo para tener una familia hermosa y llena de salud con Tony y la niña o lo que Dios te a mandado de regalo cuídate” ,“Qué bueno que Dios siga llenando tu vida de bendiciones y salud.”, comentaron algunos de sus admiradores.