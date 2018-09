Agenda para el fin de semana

En Juan dolio.

“Together for the story”, un concierto de música electrónica que reunirá a los DJS Imale, Sine, Zamoras, Tony Guerra, Roiman Dalis, Lui y Heiliger. La producción tendrá como escenario la Plaza El Oasis, Juan Dolio. La primera función será éste sábado 22 a las 6:00 p.m. hasta el domingo 23 septiembre, 10:00 a.m. Boletas a la venta en Ticketexpress a: RD$600 general, RD$1,200 VIP y RD$2,500 Special Guest.