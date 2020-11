$!AGN inaugura con éxito la VII Feria del Libro de Historia Dominicana

Con casi 1800 vistas en YouTube, el Archivo General de la Nación (AGN), inició este lunes 16, la séptima edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana, con una amplia propuesta de actividades dirigidas a todos los públicos. Desde conferencias históricas hasta charlas sobre imagen pública, el AGN ofrece un abanico de temas de interés general.

El acto inaugural contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá, y las homenajeadas, Mu-Kien Adriana Sang Beng, Carmen Durán y Lusitania Martínez.

En su intervención, Roberto Cassá, ponderó el aporte de las homenajeadas a la historiografía nacional, “las tres tienen una producción que va más allá de la historia femenina; una producción en la que, además, resaltan aquellos textos que han contribuido de manera relevante a la construcción de lo que se conoce de esa historia en el país”.

En el acto celebrado de manera virtual, Mu-Kien Adriana Sang Ben, hizo un recuento de su trayectoria profesional y experiencia como maestra e investigadora .“

Desde entonces no he parado de escribir, he escrito una veintena de libros y estaré tecleando la computadora, hasta mi último aliento”, dijo.

De su lado, Lusitania Martínez señaló algunos de sus trabajos, temas de estudio y teorías que ha abordado, además agradeció al AGN por “haber abierto las puertas a la visibilización de las mujeres"

“Y sobre todo al tratamiento de otro punto de vista respecto a ellas”, añadió. Carmen Durán, mencionó algunas de las mujeres que han marcado la historia del país, entre ellas, Rosa Duarte y las hermanas Mirabal y narró sus inicios como maestra.

Las investigadoras agradecieron la distinción de ser homenajeadas y manifestaron su orgullo por compartir tal privilegio entre ellas.

La Feria del Libro de Historia Dominicana se celebra del 16 al 20 de noviembre, y se ofrecen exposiciones, presentaciones de nuevas publicaciones, conferencias, talleres, paneles, proyección de documentales y largometrajes, totalmente gratis y en modalidad virtual a través de www.agn.gob.do y en la cuenta de YouTube: AGN_RD.