$!Aisha despide este viernes su ciclo de conciertos

Aisha y su fundación Music for life

Music for Life desde su fundación ha venido desarrollando dos vertientes: de una parte las visitas alrededor del mundo a escuelas públicas, hospitales pediátricos, hospicios y cárceles en países tan lejanos como Abu Dhabi en los Emiratos Arabes, donde Aisha creó un enlace de colaboración con Cleveland Clinic (sucursal de la Cleveland Clinic original), Italia en el Hospital Pediátrico Gaslini, Londres donde Aisha también colabora en el Royal Hospital for the Neurodisability, y en República Dominicana con el Voluntariado Jesús con los Niños entre un sinnúmero de lugares más.

La fundación iniciará su tercer proyecto, denominado “Across the Street” o “Música para todos”, con el cual Aisha impartirá una serie de clases magistrales, charlas y talleres a los alumnos de música de la tanda extendida de las escuelas públicas de la República Dominicana.