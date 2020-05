$!Aisha protagonizará segundo concierto “Vuelta a la Esperanza” con Diario Libre

Diario Libre continúa este viernes 8 con la segunda entrega de la serie de “Conciertos de vuelta a la esperanza” que tiene como protagonista a la destacada violinista dominicana Aisha Syed.

El concierto se emitirá a través de nuestro sitio www.diariolibre.com, así como en las cuentas de las plataformas de YouTube, Twitter y Facebook a las 8:00 p.m.

La violinista de fama internacional junto a Diario Libre realiza estas presentaciones que tienen lugar desde la Iglesia Bautista Internacional, con el propósito llevar esperanza y entretenimiento a la población dominicana que batalla contra la pandemia.

Aisha Syed interpreta música de Johann Sebastián Bach.

La primera presentación recibió el reconocimiento del público. Durante la proyección del concierto de la violinista se proyecta un vídeo que muestras diversas localidades de la capital en medio del toque de queda establecido por las autoridades. La visual es el complemento perfecto de una puesta en escena en la que Aisha muestra su madurez y dominio como violinista.

“He recibido un montón de la sociedad dominicana. La reacción ha sido muy positiva y me he sentido muy feliz. Se demostró nuevamente que la música es un lenguaje universal. Me hizo sentir que vale la pena lo que estoy haciendo”.

Programa del viernes

“La noche del este viernes voy a interpretar los primeros cuatro movimientos de la Partita No.2 en Re menor”, comentó.

Allemande, Courante, Sarabande y Gigue completan el programa que ofrecerá a la población Aisya Syed. El cierre de la serie de conciertos con la música de Bach será el 15 de este mes a la misma hora, ocasión en la que interpretará la Chiaccone.