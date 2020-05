$!Aisha Syed con la “Vuelta a la Esperanza”

Diario Libre continúa la noche de este viernes, a las 8:00 p.m. con la segunda entrega de la serie de “Conciertos de vuelta a la esperanza” que tiene como protagonista a la destacada violinista dominicana Aisha Syed.

El concierto se emitirá a través de nuestro sitio www.diariolibre.com, así como en las plataformas de YouTube, Twitter y Facebook.

Aisha Syed interpreta música de Johann Sebastian Bach. Para este viernes la artista presentará al público los primeros cuatro movimientos de la Partita No.2 en Re menor, integradas por Allemande, Courante, Sarabande y Gigue.

La violinista de fama internacional junto a Diario Libre realiza estas presentaciones que tienen lugar desde la Iglesia Bautista Internacional, con el propósito llevar esperanza y entretenimiento a la población dominicana que batalla contra la pandemia.

La primera presentación de la violinista, cuya grabación se realizó en la Iglesia Bautista Internacional, la artista recibió el reconocimiento del público. Durante la difusión del concierto se proyecta un vídeo que muestra diversas localidades de la capital en medio del toque de queda. La visual es el complemento perfecto de una puesta en escena en la que Aisha muestra su madurez y dominio como violinista.

Al comentar la reacción del público expresó gratitud por la acogida que tuvo la primera de tres presentaciones que realiza con el apoyo del Diario Libre.

“He recibido un montón de la sociedad dominicana. La reacción ha sido muy positiva y me he sentido muy feliz. Se demostró nuevamente que la música es un lenguaje universal. Me hizo sentir que vale la pena lo que estoy haciendo”, comentó.

El cierre de la serie de conciertos con la música de Bach será el 15 de este mes a la misma hora, ocasión en la que interpretará la Chiaccone.

Syed se encuentra en el país luego de una pausa obligada por la pandemia del COVID-19.

En una conversación con periodistas de Diario Libre, la artista adelantó que tan pronto se pueda, estará programando los compromisos internacionales, así como una actuación en la República Dominicana.

La violinista ha afianzado su proyección internacional al participar en importantes conciertos en los que ha dejado una grata impresión al público, así como a los maestros que la han dirigido.

Syed debutó en la música a los 11 años como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional así como en el Teatro Nacional y Bellas Artes. A los 13 años se convirtió en la primera latinoamericana en ser admitida en la escuela de niños prodigios de la música clásica en Londres, Inglaterra, llamada Yehudi Menuhin School.