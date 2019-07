$!Aisha Syed mostrará su identidad en el disco “Heritage”

Heritage

Incluyó las composiciones españolas de los maestros Granados y Albéniz. También incluyeron “Deep River”, obra que grita lágrimas a través de notas musicales por la libertad, escrita por Samuel Taylor Coleridge. Grabó “La suite”, del compositor William Grant Still para honrar nuestras raíces africanas. Mientras que un ambiente de contraste es provisto por Scheherazade de Rimski Korsakov en un arreglo por Fritz Kreisler, el cual relata la historia de una princesa en la antigua India (país de los abuelos paternos de Aisha). Continúa con “Aisha’s Dance” de Khachaturian, “Oblivion”, del maestro argentino Astor Piazzolla, “West Side Story” de L. Bernstein, entre otras. “Es una mezcla de lo que soy en cuanto a mi sangre y es un proyecto que me tomó mucho tiempo. Es mi herencia, porque también tenemos temas cristianos, esto último como temas adicionales”, adelantó.

El mercado discográfico hoy

Si es por grabar a los grandes maestros a la destacada violinista no le interesa. “Yo hago un disco cuando pienso que estoy aportando, más allá de si es negocio o no hacer un disco en este tiempo. Si es un trabajo auténtico uno crea su propio mercado, pienso que hay espacio, pero hay que ser auténtico. Y eso es lo que hemos hecho con Herencia”, reflexiona.

Las redes sociales

Muchos artistas del ámbito clásico se resisten a incursionar en las redes sociales para mostrar lo que hacen y tener un vínculo directo con la audiencia. Aisha no fue la excepción porque estaba renuente, sin embargo, entendió la importancia de contar una cuenta de Instagram para conectar con el público.

“Muchos maestro ahora tienen sus propias cuentas. Yo estaba bastante renuente a eso, pero consultándolo con quienes llevan mi manejo lo entendí. Naturalmente todo tiene que pasar por un filtro. Tengo a varios agentes que me han conectado con diferentes mercados y eso de alguna manera nos ha ayudado”.

Satisfacción

Ganarse el aplauso de la gente en el exterior en aforos de gran prestigio la estimula a seguir adelante. Siente que todavía le queda mucho camino por recorrer. “Tener esa conexión con el público en esos escenarios me envuelve en la magia de los grandes maestro. Todavía no he llegado a los treinta años y me queda mucho por aportar. Seguiré trabajando para llevar también el mensaje en el país de que se entienda que tenemos muchos talentos y que sin cultura no hay vida en un país. Quien invierta en la cultura ganaría mucho”.

Recordó que cuando está delante del público no piensa el lugar, sin embargo, luego de bajar de cada escenario si piensa en ello y pondera lo que representa para ella.

De su fundación

La Fundación Music for Life, presidida por Aisha Syed, nació como iniciativa para tener una plataforma que sirviera de ayuda a niños y personas en general que por sus circunstancias vulnerabilidad social, económicas o de salud no tienen acceso a la música clásica. En el 2010 Aisha inicia junto a los periodistas Carmen Luz Beato y Feliz Vinicio Lora una serie de visitas a escuelas públicas de Santo Domingo. El fundador de la escuela de niños prodigios en Londres, donde Aisha estudió, el renombrado violinista Yehudi Menuhin, fue de gran inspiración para Aisha crear su fundación, pues desde temprana edad la violinista dominicana junto a los demás alumnos de dicha escuela visitaban escuelas, hospicios y hospitales en Londres realizando conciertos. Music for Life desde su fundación ha venido desarrollando dos vertientes, por una parte las visitas alrededor del mundo a escuelas públicas, orfanatos, hospitales pediátricos, hospicios y cárceles en países como Abu Dhabi en los Emiratos Arabes, donde Aisha ha sido colaboradora de la Cleveland Clinic, Italia en el Hospital Pediátrico Gaslini, Londres donde Aisha también ha colaborado con el Royal Hospital for Neurodisability, en República Dominicana con la Unidad de Niños Quemados y el Voluntariado Jesús con los Niños, en Colombia con la Fundación Prema, en Cuba con el Salvation Army Hospicio y el hospital Sarah Kubitscheck en Brazil. Aisha ha visitado dentro de este esquema más de 100 instituciones en ciudades alrededor del mundo, estas visitas consisten en una charla motivacional, centrada en Dios como eje de su vida y carrera, donde además Aisha los motiva al estudio de la música clásica en el caso de los niños, les habla acerca del violín, de los grandes compositores y músicos, y culmina con un pequeño concierto.

La otra vertiente de la Fundación incluye las Clínicas Musicales que se llevan a cabo cada año y el Festival “Música con Propósito”, el cual se lleva a cabo cada dos años, la primera edición se llevó a cabo en el Aula Magna de la UASD en el 2015, la segunda edición en el Gran Teatro del Cibao en el 2017, en ambos el Director del Festival fué el Maestro Mark Messenger, Director de cuerdas del Royal College of Music en Londres, en ambos festivales se becaron a más de 120 niños y jóvenes, donde se impartieron talleres de clases de orquesta y clases magistrales a cada estudiante individualmente. A los alumnos sobresalientes de estos dos festivales se les dió la oportunidad de tocar junto a Aisha en sus conciertos del Teatro Nacional y Gran Teatro del Cibao “Tocando con el corazón”. En el marco del primer festival en el 2015, el laureado compositor Bullumba Landestoy le hizo entrega de las partituras de sus composiciones al Maestro Mark Messenger, para depositarlas en la Biblioteca del Royal College of Music junto a composiciones originales de Mozart y otros renombrados compositores que se encuentran en dicha biblioteca. La Fundación Music for Life iniciará próximamente su segunda Clínica Musical esta vez en Santo Domingo. La primera Clínica Musical transcurrió con gran éxito en agosto 2018 en el Gran Teatro del Cibao.