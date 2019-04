$!AJ Marti, artista dominicano en el mundo de los cómics

Primeros esbozos

Para Marti los primeros trazos en el mundo de los cómics iniciaron en El Conde, calle en la que los paquitos se podían conseguir en cualquier esquina, además de que también podía disfrutar de la sección de tiras cómicas de la prensa diaria y de los suplementos sabatinos.

“Realmente dibujo y escribo desde que tengo uso de razón. Mal o bien lo he hecho desde niño. Crecí fascinado por Tarzán, Turok, Fantastic Four, SpiderMan, Superman, y tiras cómicas como Mafalda y Dick Tracy”, comenta el artista. “Lo cierto es que el cómic me hizo soñar. Me cautivó porque me ofrecía la posibilidad de desahogar todo lo que llevaba dentro y no podía decir, esa necesidad de contar historias”.

Marti se dedicó al dibujo con pasión, practicando, probando y fallando para aprender y seguir creciendo como artista, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta que tener la cabeza en las nubes y escasos fondos no son de gran ayuda ante los altos costos de impresión y otros desafíos a los que se enfrenta el artista que quiere publicar su obra. Para AJ la solución llegó con la internet y su creación de ComicCinema.com en el año 2001, como un escape para contar historias.

“La internet literalmente abrió un mundo de posibilidades. Podía poner mi trabajo al alcance de la gente sin quedar en la quiebra”, agrega el artista. “Puedo decir hoy, 17 años después, que ComicCinema cumplió su cometido más allá de lo que pude imaginar. Me abrió muchas puertas y sobre todo he hecho grandes amigos. De pronto no me siento solo en esto”.