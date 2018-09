“Alma”, un espectáculo de danza cautivador

El espectáculo

Las funciones, que culminaron anoche en Casa de Teatro, recibieron el respaldo del público. El solo del bailarín Wander Sánchez al compás del tema “Yo creo” marcó el inicio de la puesta en escena con una coreografía de Roberto López.

“Viva la vida” de Coldplay elevó el alma y el espíritu de los presentes en medio del desplazamiento de cuatro bailarines que hicieron honor a la danza clásica con un encanto de modernidad. Veitía le impregnó su toque a esta coreografía así como a las siguientes piezas “Solo en el tiempo”, de la exponente Enya y “Rituales en rojo” de Miguel Bosé.

La joven bailarina Patricia de León resaltó en la rutina de “Soñar contigo” del cantautor Zenet, haciendo una mirada al mundo de los enamorados. Isadora Bruno hizo lo propio al montar la coreografía de “Yo aprendí” de la cantante de rap y R&B cubana Danay Suárez, cuyas bailarinas, vestidas en pantalones cortos, invocaron al rap en un estilo completamente contemporáneo pero elegante.

Las piezas de Juan Luis Guerra inspiraron al amor puro. Los bailarines Lya Gómez y Luis Pérez danzaron con complicidad “Si tu no bailas conmigo”. La canción “Quien no sabe de amor” grabada con la voz de la imponente Maridalia Hernández creó un ambiente angelical al tiempo que los bailarines Patricia de León y Sander Robert hacían la rutina mezclando largas vueltas y estilizados movimientos frente un contacto visual que culminó con una demostración de afecto. Y es que, como reza la canción, “Quien no sabe de amor no sabe nada”.

El romance y la juventud quedaron inmortalizados en la danza de tres parejas de bailarines que le hicieron una oda al campo, con vestimentas que sobresalían con los colores verde, azul y rosado al suave ritmo de la hermosa canción de Vicente García, “Dulcito e coco”. Fue una pieza contemporánea que logró los mayores aplausos.

El joven Sander Robert escenificó una excelente interpretación que unió danza y actuación en la pieza “Ausencia presente” del cantante español El Cigala. Mereció la aprobación de la audiencia tras representar el dolor de un amor perdido, no correspondido, la tristeza, la soledad o simplemente, de ese ser querido que se fue a la eternidad.

Mientras que al final, un canto a la libertad, la lucha, la fuerza y las ganas de seguir soñando, pusieron punto final al encuentro de danza. La ejecución de “Soldados de luz”, coreografía de Carlos Veitía, trajo al escenario a todos los bailarines que, con las manos levantadas en actitud de fe y fortaleza, llenaron la sala de pura danza contemporánea.

Los talentosos bailarines de “Alma” merecieron la genuina ovación al terminar cada pieza. Resaltan los nombres de Yeri Peguero, Lya Gómez, Patricia de León, Cindy Sosa, María Camelia Ureña, Lillyana Pérez, Luis Pérez, Sander Roberts, Wander Sánchez, Jeffrie de la Cruz Aybar y Stevens Heredia.

Las presentaciones de “Alma” fueron pautadas para las 8:30 de la noche con una duración de una hora.